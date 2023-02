Air Transat, voli in connessione per gli Usa in estate

Non solo Canada per Air Transat. Il vettore rappresentato in Italia da Rephouse Gsa per l’estate programma da Roma e Venezia voli in connessione per Usa: destinazione Los Angeles e San Francisco.

A partire dal 28 maggio 2023 e fino a ottobre, la compagnia aerea canadese amplia il network che prevede, oltre ai voli diretti per il Canada, nove voli in connessione per gli Stati Uniti da due aeroporti italiani: da Roma quattro voli alla settimana con destinazione Los Angeles e tre voli settimanali con destinazione San Francisco, da Venezia due voli alla settimana per Los Angeles, tutti via Montréal o Toronto con comodi orari di connessione e volato Air Transat.

In generale, la compagnia ha confermato la crescita della sua capacità verso gli Stati Uniti: da Montréal, Air Transat offrirà un totale di 16 voli diretti settimanali, di cui quattro per Fort Lauderdale, tre per Orlando e tre per Miami, Los Angeles e San Francisco. Inoltre, da Toronto decolleranno sette voli diretti a settimana, di cui quattro per Fort Lauderdale e tre per Orlando. Da Québec City, offrirà nuovamente un volo diretto settimanale per Fort Lauderdale.

Sui voli diretti dall’Italia sono in servizio gli Airbus A330 configurati con 346 posti.