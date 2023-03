Air Transport Awards: tutti i premiati da Wizz Air all’Istanbul Airport

È stata la low cost islandese Wizz Air ad aggiudicarsi il riconoscimento di “Airline of the Year” degli Air Transport Awards, che riconoscono l’eccellenza e i risultati ottenuti dal settore dell’aviazione. Per Wizz, il premio è stato ritirato da József Váradi, group chief executive officer, in occasione di un evento di gala a Montréal, in Canada, lo scorso 19 marzo.

«Sono grato di riceve il premio di “Compagnia aerea dell’anno”, ringrazio a nome di tutto il team di Wizz Air. Questo è un riconoscimento degli sforzi incessanti dei nostri 8mila dipendenti per rendere il volo accessibile a tutti», ha dichiarato Váradi.

Premio, inoltre, per SkyTeam, insignita come “Alliance of the Year”, mentre l’Aeroporto di Istanbul, in Turchia, ha vinto il titolo di “Airport of the Year”.

Premiato, durante l’evento di Montréal, anche Salvatore Sciacchitano, president of the council di Icao (International Civil Aviation Organization), che ha ricevuto la nomina di “Leader of the Year”.

Qui il video dell’evento