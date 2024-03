Airbnb alza l’asticella e lancia i “badge della qualità”

Operazione qualità per Airbnb. Il big player degli affitti brevi ha avviato un ampio restyling della propria offerta, procedendo a una serie di monitoraggi per valutare la qualità delle singole soluzioni. Quasi 1,5 milioni di annunci negli Stati Uniti, in Canada, in Australia, nel Regno Unito e in Francia saranno verificati entro la fine di marzo. Si tratta di un check su larga scala che intende assicurare alti standard di qualità ai clienti nel mondo.

Sulla piattaforma sono attualmente disponibili oltre 7,7 milioni di annunci, pertanto la società vuole assicurarsi che per gli ospiti sia facile trovare l’alloggio più adatto alle loro esigenze. Nella 2023 Winter Release ha introdotto la linea “Amati dagli ospiti”: una collezione di 2 milioni di annunci relativi agli spazi più apprezzati su Airbnb in base a valutazioni, recensioni e dati sull’affidabilità dell’host. Per selezionarli, l’azienda ha analizzato oltre 500 milioni di viaggi compiuti dagli ospiti. Da novembre su 13,5 milioni di prenotazioni effettuate, oltre 2 milioni sono relative a questi alloggi, i quali hanno ricevuto una valutazione a 5 stelle in quasi il 95% dei soggiorni. La valutazione media complessiva per tutti gli alloggi “Amati dagli ospiti” è molto elevata: 4,92.

Quest’estate Airbnb presenterà anche i badge della qualità, che aiuteranno gli annunci più richiesti a distinguersi dagli altri. Quelli che figurano nel 25% degli annunci con le migliori valutazioni a livello globale riceveranno presto un badge apposito, mentre quelli che rientrano nell’1% riceveranno un’icona a forma di trofeo. In questo modo, sarà chiaro che si tratta dei migliori alloggi al mondo su Airbnb, secondo gli ospiti. La piattaforma indicherà anche se un annuncio fa parte del 10% di quelli meno popolari. Inoltre, è stata aggiunta una nuova funzionalità che consente di ordinare le recensioni in base alla valutazione, mostrando prima quelle con i punteggi più bassi.

Gli analisti hanno poi evidenziato che le cancellazioni effettuate dagli host, a prescindere che siano effettuate in anticipo o all’ultimo minuto, possono causare stress per gli ospiti e minare la loro fiducia nel prenotare su Airbnb. Da qui la decisione dell’azienda di apportare, nel luglio 2023, modifiche e miglioramenti significativi per scoraggiare cancellazioni che potrebbero essere evitate. Tra questi: la modifica delle impostazioni di prenotazione predefinite e la riduzione della disponibilità nel calendario, per garantire ai nuovi host maggiore controllo e flessibilità prima che ricevano la loro prima prenotazione. A seguito di questi aggiornamenti, nell’ultimo trimestre del 2023 le cancellazioni degli host sono diminuite del 36% .

Sono state inoltre allestiti nuovi strumenti per i prezzi per consentire di conoscere facilmente l’importo che pagheranno gli ospiti ed evitare tariffe troppo elevate. Termini più rigidi e conseguenze più severe per le cancellazioni da parte degli host che avrebbero potuto essere evitate.

Nel contempo Airbnb procederà alla rimozione degli annunci di bassa qualità. La qualità non è determinata solo dalla valutazione complessiva di un annuncio. Sono tanti i fattori che vengono presi in esame: tra questi, le cancellazioni da parte degli host, appunto, e i problemi di qualità segnalati al Community Support. Nei primi tre mesi, sono stati rimossi 12.000 annunci di bassa qualità. Da allora, ne sono stati eliminati 100.000, compresi quelli che continuano a offrire agli ospiti un’esperienza non all’altezza.