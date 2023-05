Airbnb lancia la gift card per i business traveller

Anche per i viaggiatori business arriva una gift card targata Airbnb: dopo il lancio della carta per i viaggiatori leisure, il colosso californiano in partnership con Amilon, del gruppo Zucchetti, ha infatti creato una gift card per consentire a professionisti, piccole e medie imprese e titolari di partita Iva di viaggiare per lavoro in tutto il mondo con Airbnb risolvendo il problema della fatturazione.

Infatti l’importo complessivo della card viene fatturato elettronicamente all’azienda o al professionista che l’acquista, utilizzando i dati di fatturazione indicati in fase di acquisto, consentendo così un recupero dell’Iva. Inoltre è possibile risparmiare sulla quantità, accedendo agli sconti previsti su ordini di più prodotti effettuati in un’unica transazione.

Le Airbnb gift card business travel sono l’ultimo prodotto Airbnb pensato per semplificare i viaggi di lavoro, con una serie di plus operativi come ad esempio il fatto che il credito non ha scadenza, può essere utilizzato per prenotare alloggi oppure esperienze ed è facilmente acquistabile su www.monexia.eu/it/airbnb-business-travel. Una volta effettuato l’acquisto, sarà necessario andare su www.airbnb.it/gift e inserire il codice Pin ottenuto perché il credito sia immediatamente disponibile sul proprio account Airbnb.