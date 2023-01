Airbus assumerà oltre 13mila persone nel 2023

Oltre 13.000 nuovi profili da assumere nel 2023 per preparare il futuro dell’aerospazio. Airbus intensifica la ricerca di talenti per sostenere l’incremento dei propri aerei commerciali e affrontare le sfide nell’ambito della difesa, dello spazio e degli elicotteri. Oltre 9.000 saranno in Europa, il resto in tutta la rete globale di Airbus, mentre un terzo del totale sarà destinato a neolaureati.

Le assunzioni sono funzionali a sostenere l’accelerazione industriale e il piano di Airbus per la decarbonizzazione, e preparare il futuro dell’aviazione.

La nuova campagna di reclutamento riserverà particolare attenzione ai profili tecnici e produttivi, nonché all’acquisizione di nuove competenze in settori quali nuove energie, informatica e digitale. Attualmente Airbus impiega oltre 130.000 persone in tutto il mondo.

«Nel 2022 abbiamo accolto più di 13.000 nuovi dipendenti all’interno del Team Airbus in tutto il mondo – ha ricordato Thierry Baril, chief human resources & workplace officer di Airbus – nel 2023 faremo altrettanto. Ci rivolgiamo a persone di talento di tutto il mondo affinché si uniscano a noi nel nostro viaggio per rendere l’aerospazio sostenibile una realtà».