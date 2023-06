AirlineRatings, sul podio c’è Air New Zealand

La consueta classifica annuale stilata da AirlineRatings.com premia Air New Zealand come la migliore compagnia aerea al mondo per il 2022. Al secondo e terzo posto si posizionano Qatar Airways e Etihad. Uno dei motivi che hanno lanciato la compagnia aerea neozelandese sul tetto del mondo riguarda le anticipazioni sul nuovo servizio SkyNest che entrerà in vigore a partire dal prossimo anno.

Lo SkyNest di Air New Zealand, infatti, prevede un nuovo servizio per l’Economy con delle vere e proprie cuccette a disposizione (a pagamento) per chi vuole concedersi un pisolino durante le rotte long haul.

«La compagnia aerea punta sempre all’innovazione – ha raccontato Geoffrey Thomas, direttore responsabile di AirlineRatings.com – Il suo focus sul benessere e sul comfort dei viaggiatori di classe Economy ha impressionato positivamente i giudici». Per Thomas, inoltre, Air New Zealand ha ottenuto brillanti risultati riguardo la sicurezza operativa, la leadership ambientale e la motivazione del personale; tutti criteri che prevedevono un punteggio utile a stilare la classifica.

Qatar Airways, che ha sscalato la classifica rispetto allo scorso anno arrivando al secondo posto, ha vinto anche il premio Best Business Class e Best Catering. Korean Air, che ha anche vinto il premio Excellence in Long Haul Travel – North Asia, si è classificata al quarto posto; mentre Singapore Airlines, nominata al primo posto nel premio Best First Class e nel premio Excellence in Long Haul Travel – Southeast Asia, ha ottenuto il quinto posto assoluto.

Scorrendo la classifica, la prima compagnia aerea europea della classifica è fuori dalla top ten. Lufthansa (insieme a Swiss) è posizionata all’undicesimo posto, seguita da Sas e e Tap Portugal (13ª a livello mondiale e 3ª tra le europee). Tra i primi 25 posti, infine, le altre compagnie aeree europee in classifica sono British Airways (al 17° posto) e Klm (al numero 23).

La top ten, invece, è finalizzata dal sesto posto di Qantas, seguita dalla coppia Virgin Austrialia/Virgin Atlantica e da Eva Air, Cathay e Emirates.

Ecco la classifica ufficiale di AirlineRatings.com delle 25 migliori compagnie aeree del 2022:

1. Air New Zealand

2. Qatar Airways

3. Etihad Airways

4. Korean Air

5. Singapore Airlines

6. Qantas

7. Virgin Australia/Virgin Atlantic

8. Eva Air

9. Cathay Pacific Airways

10. Emirates

11. Lufthansa / Swiss

12. Sas

13. Tap Portugal

14. All Nippon Airways

15. Delta Air Lines

16. Air Canada

17. British Airways

18. Jet Blue

19. Jal

20. Vietnam Airlines

21. Turkish Airlines

22. Hawaiian

23. Klm

24. Alaska Airlines

25. United Airlines