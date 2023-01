Al Ferrari World Abu Dhabi debutta il megacoaster Mission

Si chiama Mission Ferrari il nuovo megacoaster del Ferrari World Abu Dhabi. Un’attrazione che completa l’esclusiva serie di attrazioni del parco a tema emiratino che da oltre un decennio offre ai suoi visitatori esperienze esaltanti.

Realizzato con le ultime novità del settore, il megacoaster tematico di nuova generazione promette ai passeggeri un’esperienza in un ambiente coinvolgente e supportato da grafiche innovative. Sullo sfondo di un quartier generale di spionaggio internazionale top-secret, “gli ospiti diventano parte della missione: il loro obiettivo è consegnare in sicurezza un’auto spia Ferrari di alta qualità, commissionata appositamente per l’agente Cavallino, a un appuntamento fissato nelle profondità del livello sotterraneo della fabbrica Ferrari di Maranello, in Italia”, si legge nella nota del parco.

Deana Taylor, direttore generale del Ferrari World Abu Dhabi, ha commentato: «Siamo entusiasti di annunciare che Mission Ferrari è ora aperto ai nostri ospiti. Ci impegniamo sempre al massimo per creare esperienze emozionanti che evocano il Ferrari feeling. Per oltre un decennio, il parco è rimasto fedele alla sua missione: offrire agli ospiti esperienze impareggiabili attraverso giostre e attrazioni da record. Questa corsa unica nel suo genere offre un’esperienza coinvolgente: gli ospiti hanno la possibilità di vedere il mondo attraverso gli occhi dell’agente Cavallino e diventare così parte integrante della storia».

Il lancio di Mission Ferrari porterà l’offerta del parco a più di 44 attrazioni ispirate alla Ferrari, destinate sia ai giovani che ai meno giovani.