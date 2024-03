Al Forlì Airport debuttano i charter della greca Air Mediterranean

Va forte l’Aeroporto di Forlì. Lo scalo situato in Emilia Romagna, che comunica ben dodicimila biglietti venduti in 40 giorni per il suo marchio GoToFly e il lavoro in corso sulla quarta frequenza settimanale per Lampedusa e la seconda per Zante, festeggia il taglio del nastro per il primo volo della compagnia charter greca Air Mediterranean guidata da Andrew Hallak (nella foto in primo piano insieme ad Andrea Gilardi).

A fare il punto sul percorso di crescita dello scalo è Andrea Gilardi, direttore generale & accountable manager, proprio in occasione del taglio del nastro del primo volo Air Mediterranean (un educational a Praga dedicato agli agenti di viaggi sabato 9 marzo), che rimarca i punti di forza della stagione estiva firmata GoToFly, il network grazie al quale dal Ridolfi si volerà, dal 27 maggio, su Sicilia, Sardegna, Grecia, Albania rinnovando altresì l’ottima intesa con il partner bolognese MySunSea.

«Vogliamo incrementare il nostro peso nei segmenti dei voli di linea e charter – fa sapere Gilardi – pur consapevoli dell’attività svolta dall’aeroporto Marconi di Bologna. Aggiungo che la politica potrebbe e dovrebbe dare una mano in più a Forlì: considerata non solo la sua vicinanza al capoluogo emiliano ma anche in virtù del ruolo occupato qui da un importantissimo polo manutentivo in capo ad Albatechnics e, ulteriore elemento di novità, sulla scorta dell’interesse espresso da un vettore italiano che a Forlì vuol stabilire il suo centro di assistenza-aeromobili. Sulla precipua vocazione cargo del nostro scalo e in risposta a chi vuole per noi un esclusivo futuro in quella direzione, replico che la battuta si commenta da sola: in Italia il cargo è appannaggio di Malpensa».

Nell’attesa di vedere riconsegnati entro maggio due hangar per complessivi 1800 metri quadrati, Forlì Airport mantiene la barra a dritta nel pieno rispetto del piano di sviluppo consegnato a Enac «e guarda alla prossima summer season, la 2025, proseguendo il confronto accanto agli albergatori: la prospettiva punta all’attivazione di alcuni collegamenti in chiave incoming da Germania e Belgio», conclude Andrea Gilardi.

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Forlì Airport