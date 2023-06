Al via a Miami la prima edizione del World Travel Expo

Debutta la nuova fiera del travel americana Wte-World Travel Expo che si tiene presso il Miami Airport Convention Center dal 13 al 15 giugno 2023, con L’Agenzia di Viaggi Magazine media partner ufficiale dell’evento.



Negli ultimi giorni si sono aggiunti ulteriori espositori ampliando così i marchi e le aziende del settore dei viaggi e del turismo presenti al Wte che ravviveranno anche un ricco programma di forum e convegni.

Tra le destinazioni protagoniste, per esempio, ci sarà tutto il Cata, che riunisce i Paesi dell’America Centrale (Belize, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua, Costa Rica, Panama e Repubblica Dominicana). Cata parteciperà per pubblicizzare le principali attrazioni turistiche del mercato nordamericano, fornendo informazioni sui terminal aerei per l’ingresso diretto e i collegamenti con le loro destinazioni, nonché informazioni sui requisiti di ingresso per i viaggiatori internazionali.

Secondo i dati forniti dal Segretariato per l’integrazione del turismo centroamericano (Sitca), i Paesi dell’America centrale e della Repubblica Dominicana hanno ricevuto nel 2022 un totale di 21,2 milioni di visitatori, di cui il 77,4% erano turisti e il 22,6% erano escursionisti.

I dati corrispondenti al 2022, a differenza dell’anno precedente, rappresentano una crescita del +214% dei turisti e del +69% degli escursionisti, con un aumento totale dell’89,3% del numero totale di visitatori, con gli Stati Uniti al top come principale mercato di origine dei viaggiatori nella regione con il 53,4% del totale.

Tra le personalità attese, inoltre, ci sono Ralph Cutié, direttore e amministratore delegato, dipartimento dell’aviazione di Miami-Dade; Rolando Aedo, chief operating officer del Greater Miami Convention & Visitors Bureau; Peter Cerdá, vicepresidente regionale della Iata; il ministro del Turismo della Giamaica Edmund Bartlett, il presidente di Skal International Juan Ignacio Steta, il vicepresidente esecutivo di Sandals Resorts, Gary Sadler, e il presidente di Msc Crociere Usa, Rick Sasso.

«Un panel d’eccellenza di relatori – ha evidenziato il direttore del Wte Miami, Javier Palencia – che vantano diversi background e competenze e che forniranno ai partecipanti una serie di preziose intuizioni e idee per aiutare a navigare nel panorama in continua evoluzione del settore dei viaggi».

Nel ricco programma del Wte 2023 c’è anche una sessione focalizzata sulle principali tendenze nei viaggi: diversità, equità e inclusione, turismo medico, avventura e spedizione e viaggi nei programmi educativi che prenderanno in considerazione i vari dati demografici dei viaggiatori unici ei motivi per cui i viaggiatori scelgono indicazioni specifiche. Altre sessioni rilevanti riguarderanno il mondo delle crociere, quello dell’hôtellerie e il trasporto aereo.

Tra i nuovi espositori figurano Aerolíneas Argentinas, Air Canada, Air Europa, Bahamas, Grand Hotel Guayaquil, Martinique, Petru dmc, Royal Air Maroc, Visit Buenos Aires, Vuelonet Travel e World Escapes. Lo sponsor ufficiale della fiera è American Airlines mentre Iata/Iatan è il partner globale insieme al Greater Miami Convention & Visitors Bureau e l’host Wte Miami 2023 sarà l’aeroporto internazionale di Miami.