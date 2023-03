Al via da Bari il roadshow per l’Italy Travel Tech Accelerator

Al via il roadshow organizzato da Broxlab in collaborazione con il ministero del Turismo, per presentare Italy Travel Tech Accelerator, il programma di accelerazione messo in campo per sostenere le giovani idee e imprese turistiche.

Prima tappa del tour nazionale a Bari giovedì 9 marzo, presso il Talent Garden situato all’interno del comprensorio universitario del PoliBa. Tra i relatori dell’evento Francesco Cupertino, Rettore Politecnico di Bari; Antonio Messeni Petruzzelli, Presidente di Binp – Boosting Innovation in Poliba; Francesco Perone, presidente Broxlab srl; Martina Rosato, dirigente del ministero del Turismo e responsabile del programma Innovation Network e Startup; Mariarita Costanza, ceo e cofounder Everywhere Sb. Durante i lavori è stata programmata anche una sessione dedicata alla presentazione dei pitch e una di confronto per chiarimenti sul programma.

Italy Travel Tech Accelerator avrà una durata di 5 mesi, nel corso dei quali è prevista la messa in campo di diversi servizi per le start up innovative, quali: l’affiancamento nella validazione della soluzione proposta; il supporto al lancio del prodotto/servizio sul mercato; la definizione del percorso di sviluppo, anche attraverso l’individuazione di partner industriali e finanziari. Sul sito web di Broxlab le startup interessate possono già acquisire maggiori informazioni sulle caratteristiche del Programma e presentare la loro candidatura entro il prossimo 31 marzo.