Alaska Airlines affida la rappresentanza in Italia a Discover the World

Sarà Discover the World a rappresentare Alaska Airlines in Italia nei mercati europei con il compito di promuovere i suoi servizi, facilitare lo sviluppo commerciale e costruire solide relazioni con agenzie di viaggi, aziende e partner del settore.

L’inizio della collaborazione precede il lancio, di questa primavera, da parte della compagnia del suo servizio inaugurale verso l’Europa con voli diretti che collegheranno Seattle a Londra Heathrow, Roma Fiumicino e Reykjavik Keflavik.

II primo volo in partenza dall’Europa verso Seattle opererà da Roma il 29 aprile 2026, seguito da Londra il 22 maggio 2026 e Reykjavik il 29 maggio 2026. Londra Heathrow opererà tutto l’anno, mentre Roma e Reykjavik saranno operate stagionalmente.

«Grazie alla nostra profonda conoscenza del mercato e al nostro pluripremiato approccio commerciale, non vediamo l’ora di promuovere gli aerei moderni, le cabine premium e la solida rete di rotte di Alaska Airlines, contribuendo ad espandere la sua presenza sul mercato e a stimolarne la crescita in tutta la regione» ha commentato lan Murray, ceo di Discover the World.

«Questa partnership rappresenta un entusiasmante opportunità per presentare il servizio di alta qualità di Alaska Airlines ai viaggiatori e ai partner commerciali europei – ha aggiunto Aiden Walsh, responsabile globale dello sviluppo commerciale di Discover the World – Sfruttando le nostre relazioni consolidate e la nostra esperienza commerciale, miriamo a migliorare la visibilità della compagnia aerea, a sostenere nuove prenotazioni e a contribuire alla sua strategia di espansione in Europa».

La foto pubblicata è stata inviata dall’ufficio stampa di Alaska Airlines