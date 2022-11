Albatravel si riorganizza e presenta la nuova piattaforma

La nuova Albatravel si presenta alle agenzie di viaggi. Anzi, più che nuova è rinnovata: a partire dalla piattaforma e con una diversa organizzazione aziendale ma sempre la stessa proprietà. Una trasformazione che era iniziata in sordina prima della pandemia ed è continuata durante i due anni di Covid, con investimenti in tecnologia e nuove strategie.

«C’è stata riorganizzazione che era già nei progetti, gli accadimenti degli ultimi tempi hanno solo accelerato i tempi – ha detto Luca Riminucci, direttore vendite Albatravel – I due soci proprietari sono sempre gli stessi e tutta l’attività è stata centralizzata a Venezia, con degli uffici esclusivamente operativi a Roma Eur, dove si seguono l’integrazione Xml e i buyer per contrattazione diretta di prodotto, a Milano, dove ci si occupa dei voli e a Messina con il commerciale ed il booking per il centro e sud Italia».

Ma oltre agli uffici, la novità più grande dell’operatore è il nuovo portale, una piattaforma completamente nuova che è già in fase di test da parte delle agenzie più fidelizzate. «Non si tratta di un restyling ma di un prodotto completamente diverso, che viene gestito non più in outsourcing ma da un reparto dedicato interno – ha spiegato Riminucci – Per ora i primi riscontri sono buoni, abbiamo già consentito l’utilizzo alle prime agenzie e ogni 15 giorni rilasciamo nuovi moduli e servizi. Per un paio di mesi coesisteranno vecchio e nuovo ma da gennaio 2023 resterà solo questo, con i suoi nuovi front end, logo e anche tecnologia. La piattaforma ha una maggiore potenza, che ci ha permesso di crescere dal punto di vista dell’offerta e della qualità dei prodotti. Ora si può ricercare più prodotto in una singola query, ci vuole un tempo minore e le disponibilità sono sempre reali. Si possono quotare anche i mini gruppi online ed inserire i family plan, grazie anche alla funzionalità carrello con pacchetti dinamici multiservizi, non più solo volo più hotel. Inoltre, è aumentata la sezione voli multi gds».

Tutti questi cambiamenti non porteranno però a una diversa strategia di distribuzione, perché Albatravel ha confermato ancora una volta la sua intenzione di restare un portale esclusivamente B2B.

«Lavoriamo con circa 3mila agenzie attive in tutta Italia e l’obiettivo è di acquisire almeno un altro migliaio di agenzie che lavorino con continuità – ha concluso il direttore vendite – Abbiamo finalmente ripreso le attività dal vivo per agenti di viaggi, come la serata organizzata a Roma insieme all’ente del turismo irlandese e le altre che seguiranno nel 2023 con gli enti di Malta, Dubai, Israele e l’associazione Visit Usa di cui facciamo parte. Stiamo organizzando dei fam trip tutti italiani in collaborazione con Trenitalia e l’anno prossimo continueremo con le serate per agenti. Inoltre, grazie alla nuova tecnologia, creeremo sulla piattaforma dei miniportali dedicati alle singole destinazioni con notizie e proposte ad hoc».