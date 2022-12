Alberghi, Beonx nomina Gianluca Laterza sales director Europa

New entry nella dirigenza della piattaforma spagnola di total profit Beonx: Gianluca Laterza è stato nominato sales director per l’Europa. Con base a Roma e riportando a Vikas Bajaj, Laterza guiderà la strategia commerciale sul territorio, curando i rapporti con gli albergatori ed aiutandoli ad ottimizzare il loro total profit.

Laterza proviene da Tripadvisor, dove è stato a lungo territory manager per le nazioni del sud Europa, ed ha maturato oltre 10 anni di esperienza nel settore. Ora entra a far parte del team di Beonx subito dopo il recente annuncio da parte della società spagnola della sua evoluzione in total profitability platform, ed il conseguente rebranding da Beonprice a Beonx, proprio al fine di riflettere la sua nuova offerta diretta agli albergatori di tutto il mondo.

Nell’annunciare la nomina Vikas Bajaj, svp of sales di Beonx ha dichiarato: «Gianluca ha maturato una profonda esperienza del settore europeo dell’ospitalità, essendo impegnato da oltre 10 anni nella creazione di valore per gli hotel della regione. Ha una vera passione per il mondo del travel e dell’ospitalità, per cui siamo fiduciosi che, grazie al suo entusiasmo e alla sua conoscenza, sara’ in grado di supportare i revenue manager nel generare opportunità di profitto sostenibile per le loro strutture, focalizzandosi non più solo sulla camera, bensì sull’intera esperienza del guest».

Stringato ma esplicito il commento di Laterza: «L’indice RevPAR appartiene ormai al passato. Sono molto felice di entrare a far parte di un gruppo la cui attività sia diretta ad ottimizzare il profitto totale – e con esso l’intera esperienza dell’ospite, al contempo garantendo che il profitto stesso sia anche sostenibile. Non vedo l’ora di lavorare con l’intero team di Beonx al fine di sostenere la nostra crescita in Europa».