Alipay+ sgancia le sue offerte per il Capodanno cinese

Alipay+, la piattaforma di pagamento online cinese del Gruppo Alibaba, gestita da Ant International, si prepara al grande evento del Capodanno cinese offrendo più opportunità ai suoi partner e ai consumer in vista di un avvenimento che in Cina si preannuncia come il primo vero boom di viaggi dopo la pandemia.

«Il 2024 sarà un anno entusiasmante per Alipay+ e permetterà di sbloccare molte innovazioni digitali nel commercio crossborder, online e offline. Il Capodanno cinese è un fenomeno di portata mondiale proprio per il volume dei turisti, ed è il momento perfetto per dare il via a un nuovo modo di stringere partnership, organizzare campagne e sconti, per creare sia un’esperienza di viaggio perfetta e senza stress, sia per portare più clienti ai trader, grandi o piccoli che siano», ha dichiarato Douglas L. Feagin, presidente di Alipay+.

Con le festività cinesi, le prenotazioni di viaggi in uscita dalla Cina sono già aumentate di oltre 10 volte rispetto al 2023. Tra le principali destinazioni di viaggio ci sono quelle che prevedono l’esenzione dal visto per i turisti cinesi, come Singapore, Thailandia e Malesia, oltre ad altre destinazioni popolari come il Giappone e la Corea del Sud.

Per invogliare l’uso del sistema di pagamento, che funziona modo in simile a PayPal e Google Pay, Alipay+ ha investito su tre punti principali a favore dei consumer, i tassi di cambio (trasparenti e competitivi), pacchetti di dati in roaming gratuiti, o scontati, e il ride-hailing in-app – il servizio di mobilità innovativo che mette in contatto utenti in cerca di un trasporto e driver – in un numero sempre maggiore di destinazioni.

A livello locale sono previste una serie di offerte e vantaggi per i clienti Alipay+, come per l’Europa quelle da parte di brand di lusso tra cui Cartier, Valentino, Harrods, oppure pacchetti speciali in Corea del Sud e nei negozi di Myeongdong, il più famoso quartiere dello shopping di Seoul, o voucher speciali con sconti fino al 90% da usare presso tutti i clienti Alipay+ nel Sud-Est asiatico.

Nel 2023, in Asia, Alipay+ è diventato l’unico partner di soluzioni digitali transfrontaliere per alcuni dei principali circuiti Qr nazionali, tra cui SGQR (Singapore), DuitNow (Malesia) e ZeroPay (Corea del Sud). Ciò consente agli utenti dei partner di Alipay+ di pagare con il proprio e-wallet in quasi tutti i negozi di questi Paesi, permettendo ai turisti di viaggiare e pagare con maggiore facilità.

Per quanto riguarda le applicazioni del circuito e i suoi vantaggi fuori dall’Asia, in Italia per esempio, le copertura di Alipay+ con Uri taxi, la più grande associazione di cooperative di taxi, continua a crescere su 10.000 veicoli presenti in 12 regioni italiane, tra cui le principali destinazioni turistiche come Milano, Roma e Firenze.

Nel marcato europeo Alipay+ ha stretto una partnership con Ivs per consentire l’implementazione di Alipay+ sui distributori automatici in Paesi come Italia, Spagna e Francia. Un’offerta promozionale dedicata sarà disponibile per gli utenti che pagano con Alipay+ fino a marzo 2024. In Giappone Alipay+ è già accettato da oltre 1,5 milioni di rivenditori e negli Emirati, a Dubai, già più di 100.000 commerrcianti possono accettare Alipay+ e i turisti potranno inoltre beneficiare di rimborsi fiscali in tempo reale sugli acquisti effettuati con i propri portafogli elettronici negli aeroporti di Dubai, Abu Dhabi e Sharjah.