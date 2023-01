Alleanza Boeing-Nasa per sviluppare l’aereo del futuro

Un progetto ambizioso che porta l’aviazione nel futuro: Boeing e Nasa collaborano per lo sviluppo di un aereo a corridoi singolo sperimentale che possa ridurre il consumo di carburante e le emissioni fino al 30% rispetto ai più moderni velivoli. L’ente aerospaziale Usa, infatti, ha selezionato Boeing e il suo team industriale per guidare lo sviluppo e i test di volo dell’aereo sperimentale Transonic Truss-Braced Wing (TTBW) su vasta scala.

Le tecnologie comprovate e testate nell’ambito del programma Sustainable Flight Demonstrator (Sfd) delineeranno i progetti futuri e potrebbero portare a miglioramenti nell’aerodinamica e nell’efficienza del carburante per raggiungere l’obiettivo dell’aviazione civile di azzerare le emissioni nette di anidride carbonica entro il 2050

Se combinato con i previsti progressi nei sistemi di propulsione, nei materiali e nell’architettura dei sistemi, un aereo a corridoio singolo con configurazione Ttbw potrebbe ridurre il consumo di carburante e le emissioni fino al 30% rispetto agli aerei a corridoio singolo più efficienti di oggi, a seconda della missione.

Il programma, infatti, mira a promuovere l’impegno dell’industria dell’aviazione civile nel raggiungere zero emissioni nette di anidride carbonica entro il 2050, nonché gli obiettivi stabiliti nello U.S. Aviation Climate Action Plan della Casa Bianca.

«Il programma Sfd ha il potenziale per dare un importante contributo verso un futuro sostenibile – ha affermato Greg Hyslop, Boeing chief engineering e vicepresidente esecutivo di engineering, test & technology – Si tratta di un’opportunità per progettare, costruire e far volare un aereo sperimentale su vasta scala, risolvendo nuovi problemi tecnici».

Ali ultrasottili sostenute da montanti, con campate più ampie, potrebbero alla fine ospitare sistemi di propulsione avanzati che sono limitati dalla mancanza di spazio sotto l’ala nelle odierne configurazioni di aerei ad ala bassa. Per il velivolo dimostrativo, Boeing utilizzerà elementi di aerei esistenti e li integrerà con componenti completamente nuovi.

Il finanziamento della Nasa attraverso l’accordo Sfd Space Act ammonta a 425 milioni di dollari. Il programma sfrutterà inoltre fino a 725 milioni di dollari di finanziamenti da parte di Boeing e dei suoi partner industriali per dare forma al programma pilota e soddisfare le esigenze di risorse richieste. Separatamente, i precedenti investimenti interni di Boeing sulle recenti fasi di ricerca sull’aviazione sostenibile ammontano a 110 milioni di dollari.

Il concept Ttbw è il risultato di oltre un decennio di sviluppo supportato da Nasa, Boeing e dagli investimenti del settore. Nell’ambito dei precedenti programmi della Nasa, fra cui il programma Subsonic Ultra Green Aircraft Research dell’agenzia, Boeing ha condotto numerosi test nella galleria del vento e modellazione digitale per far avanzare il design del Ttbw.