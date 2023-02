Alpitour-Eden, campagna media da 5 milioni di euro

Spinta sulla awareness e sulla consideration dei brand Alpitour ed Eden Viaggi, punte di diamante della grande famiglia dei t.o. Alpitour World. Obiettivi che il dipartimento marketing del Gruppo intende raggiungere programmando un piano di comunicazione massiccio – il cui budget è ben 5 milioni di euro – che passa soprattutta dalle televisioni tradizionali e dalle piattaforme on demand.

L’investimento totale, in decisa crescita rispetto all’anno scorso e frutto della Trevolution, è ripartito tra i due brand capofila dei pillar mainstream e seamless.

Il primo, Alpitour, raggiungerà il consumer con lo spot lanciato lo scorso anno “Io in un villaggio? Mai!”, realizzato dall’agenzia creativa Tbwa\Italia e pensato proprio per “mandare in vacanza” i luoghi comuni sui villaggi e sul turismo organizzato. La programmazione sarà ripartita in due momenti: una prima tranche on air per tre settimane dal 19 febbraio, la seconda a maggio per lo stesso arco temporale

La pianificazione media è stata gestita da Wavemaker, che ha coinvolto i più noti editori, con attività online, radio e Tv, oltre a una quota digital in programmatic. E ha lanciato la nuova campagna dopo aver analizzato i risultati di quella condotta lo scorso anno

«Il ritorno in comunicazione, dopo anni di assenza e appena fuori dalla pandemia, è stato per noi una vera e propria scommessa – ha commentato Tommaso Bertini, corporate & t.o. chief marketing officer del Gruppn – Siamo entusiasti di quanto raggiunto e di come siamo riusciti a lavorare con efficacia sul nostro focus principale: accrescere la brand consideration. Alpitour, infatti, gode già di una awareness altissima, superiore rispetto alla media del settore. Il vero obiettivo era ed è migliorare il sentiment dei clienti verso i nostri marchi e il mondo dei viaggi organizzati».

Un ulteriore piano media è previsto per Eden Viaggi, il brand che ha più bisogno di visibilità per raccontare la sua nuova identità e posizionamento no frills, dedicato a chi ricerca vacanze con un budget più leggero.

Lo script, in questo caso, è stato ideato con Triplesense Reply, attualmente al lavoro per lo sviluppo del film che farà approdare a maggio il brand su canali meno tradizionali e media vicini al target di riferimento: principalmente tv on demand e digital.