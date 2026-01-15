Alpitour verso la Borsa:

entra il gm Fabio Panzeri

Nuovo, sonoro, ingresso in casa Alpitour World: si tratta di Fabio Panzeri che entra nel ruolo di general manager nel Gruppo controllato per il 94,5% da Tamburi Investment Partners. A riporto diretto del presidente e amministratore delegato Gabriele Burgio, che con la famiglia Landini detiene il restante 5,5 delle quote, Panzeri – uomo di affari proveniente da Prelios – è entrato in carica lo scorso 7 gennaio con la responsabilità di coordinare le aree organizzazione e finance, oltre a quelle di business legate al tour operating, a Neos, Voihotels e Jumbo Tours. Secondo vari analisti, la sua entrata si accompagna all’intenzione di Giovanni Tamburi di quotare Alpitour in Borsa nel 2027.

«È un ulteriore passo nel percorso di rafforzamento della struttura manageriale del Gruppo. La sua esperienza nella gestione di organizzazioni complesse e nella definizione di strategie operative e finanziarie sarà un contributo fondamentale per sostenere la crescita del Gruppo e favorire una sempre maggiore integrazione e collaborazione tra le diverse divisioni», ha commentato Burgio.

Fabio Panzeri, 49 anni, ha avviato la sua carriera in Bain & Company per ricoprire poi ruoli di crescente responsabilità in Bain Capital Credit e nel Gruppo Eni e infine nel Gruppo Prelios, come general manager e ceo di Prelios Credit Servicing. È laureato in Economia aziendale all’Università Bocconi e ha conseguito un Mba alla Kellogg School of Management.

Secondo Il Messaggero, tale nomina potrebbe essere il preludio della quotazione a Piazza Affari nei primi mesi del prossimo anno e di un ricambio generazionale con Burgio, 71 anni, che conserverebbe il ruolo di presidente. L’ingresso di un giovane manager, sempre secondo il quotidiano, è infatti letta “dagli investitori come un passaggio necessario per ridurre il key man risk”.