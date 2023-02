Amazon porta Alexa negli hotel: debutto al Th Carpegna di Roma

È Th Resorts con il Carpegna Palace di Roma uno dei Gruppi dell’ospitalità pioniere in Italia di Alexa Smart Properties for Hospitality di Amazon. La tecnologia Amazon sarà via via estesa anche ad altre strutture Th.

Giorgio Palmucci, executive vice president Th Resorts, ha dichiarato: «Siamo entusiasti di essere tra le prime catene in Italia a utilizzare Alexa Smart Properties al Th Carpegna Palace Hotel di Roma. Da sempre cerchiamo di innovare la nostra offerta, per offrire la migliore esperienza di viaggio e soggiorno possibile. Abbiamo iniziato integrando le nuove tecnologie in fase di prenotazione e ora ci stiamo concentrando sull’esperienza di soggiorno. Grazie ad Alexa riusciremo ancora meglio a garantire ai nostri ospiti un riscontro immediato a tutte le loro esigenze».

Utilizzando Alexa nella loro camera, in sostanza, gli ospiti possono controllare e regolare i dispositivi compatibili, come luci, termostati e tende, o riprodurre musica dai più noti servizi streaming. Molte funzioni di Alexa Smart Properties, come i controlli della radio e della Casa Intelligente, sono già disponibili, ma i gestori del settore alberghiero possono anche scegliere di sviluppare skill personalizzate per ottimizzare ulteriormente l’esperienza dei loro ospiti.

Ad esempio, gli ospiti possono chiedere ad Alexa informazioni come la password del wifi o dove è situata la palestra e richiedere servizi di assistenza dell’hotel, ad esempio dicendo «Alexa, mi servono gli asciugamani», chiamare il concierge e altro ancora. Gli operatori del settore alberghiero possono anche sfruttare Echo Show 5 o 8 per fare upselling, ad esempio con offerte di cibo, bar e Spa che deliziano i loro ospiti.

Inoltre, gli albergatori e i gestori di strutture ricettive hanno la possibilità di abilitare le skill dall’Alexa Skills Store sui dispositivi che gestiscono, in modo che i loro clienti possano giocare, fare un rapido allenamento guidato, riprodurre suoni che favoriscono il sonno e altro ancora.

Per gli ospiti l’uso di Alexa in camera è facoltativo; gli altoparlanti intelligenti Echo sono dotati di un pulsante di disattivazione del microfono che lo disattiva elettronicamente. Con Alexa Smart Properties, gli ospiti utilizzano Alexa senza collegare il proprio account Amazon al dispositivo e le registrazioni vocali non vengono salvate.

«I clienti ci dicono di apprezzare la natura intuitiva di Alexa per svolgere attività che vanno dall’intrattenimento al chiedere informazioni, fino al controllo della Casa Intelligente. Con Alexa Smart Properties for Hospitality, i clienti possono sperimentare lo stesso comfort nella loro camera d’albergo – ha affermato Meryem Tom, director Alexa Enterprise Eu di Amazon – Alexa Smart Properties for Hospitality offre ai gestori di strutture ricettive nuovi modi per creare soggiorni memorabili per i loro ospiti».

L’assistente vocale di Amazon è integrata anche nelle soluzioni tecnologiche di Zucchetti, che ha predisposto Alexa per l’Hotel Borgo di Cortefreda (Gruppo So.Ges) situato in provincia di Firenze e il Parc Hotel Peschiera (Gruppo Parc Hotels) in provincia di Verona.