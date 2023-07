American accelera sulla sostenibilità: “Investimenti su flotta e carburante”

American Airlines ha pubblicato il Sustainability Report 2022, fornendo aggiornamenti sulla strategia aziendale e sui progressi compiuti sulle questioni principali nel corso dell’anno. Il report conferma l’attenzione di American Airlines riguardo le questioni più importanti, sia per l’azienda e per gli stakeholder, legate alla sostenibilità tra cui il cambiamento climatico, la sicurezza dei passeggeri e dei membri del team, il capitale umano e il servizio clienti.

«Nel corso dell’ultimo anno, American ha lavorato instancabilmente per volare di più e far reincontrare le persone – ha dichiarato Robert Isom, ceo di American Airlines – Sono profondamente orgoglioso del nostro team per aver ricostruito la nostra compagnia aerea, per aver sviluppato e incluso nuovi gruppi di talenti e per aver portato avanti i nostri obiettivi climatici, il tutto rimanendo costantemente impegnati sul nostro perché: prendersi cura delle persone durante il viaggio».

La strategia di American Airlines per raggiungere l’azzeramento delle emissioni di gas a effetto serra (GHG) entro il 2050 si concentra sulla gestione di un’attività più efficiente dal punto di vista dei consumi, utilizzando aeromobili sempre più efficienti e alimentati con carburante a basse emissioni di carbonio.

Negli ultimi anni il vettore Usa ha intrapreso il più ampio sforzo di rinnovamento della flotta nella storia del suo settore – dando alla compagnia aerea la più giovane flotta di linea tra i vettori statunitensi. Nel 2022, American ha compiuto significativi passi avanti su tutta la sua strategia: dall’aggiunta di aeromobili di nuova generazione alla sua flotta, alla finalizzazione del più significativo accordo di acquisto di carburante sostenibile per l’aviazione, fino all’annuncio di investimenti in due società focalizzate sullo sviluppo di un’aviazione a basse emissioni di carbonio e alimentata a idrogeno.

Nel 2022, American Airlines è stata la prima compagnia aerea del mondo a ricevere l’approvazione dalla Science Based Targets initiative (SBTi), secondo cui gli obiettivi intermedi di riduzione dei gas serra al 2035 sono conformi ai criteri del primo percorso per l’aviazione dell’SBTi. Il Sustainability Report della società include anche un’analisi dettagliata dei rischi e delle opportunità di American Airlines legati al cambiamento climatico, come raccomandato dalla Task Force on Climate-related Financial Disclosures.

“Anche durante il rapido incremento delle operazioni nel 2022 – sottolinea la nota del vettore – la compagnia ha mantenuto la sua attenzione nell’offrire l’affidabilità, l’attendibilità e l’esperienza di alto livello che i passeggeri si aspettano. Grazie al duro lavoro del team di American Airlines, la compagnia ha registrato il miglior punteggio di sempre nella soddisfazione dei passeggeri, misurato in base alla probabilità di raccomandazione per l’anno in corso. Inoltre, la compagnia continua a mantenere un impegno senza compromessi per la sicurezza dei passeggeri e dei membri del team”.

I progressi della compagnia aerea verso i propri obiettivi di sostenibilità continuano a ricevere riconoscimenti. Quest anno, American è stata nominata Eco-Airline of the Year da Air Transport World e nel 2022 è stata l’unica compagnia aerea passeggeri a essere inclusa nel Dow Jones Sustainability North America Index per il secondo anno consecutivo.