American Cruise Lines, 12 itinerari lungo il Mississippi

American Cruise Lines ha annunciato i piani per la prossima stagione crocieristica sul fiume Mississippi, negli Stati Uniti. Quest’anno, la compagnia offrirà dodici itinerari con cinque imbarcazioni, sul Mississippi e i suoi affluenti. L’offerta spazia da crociere di 8 a 51 giorni in dieci Stati che attraversano il Paese, da New Orleans, in Louisiana, a St. Paul, in Minnesota.

La stagione si aprirà ufficialmente il 21 febbraio a bordo dell’American Serenade, per la classica crociera di nove giorni nella parte meridionale del Mississippi, da New Orleans a Memphis, in Tennessee. Nel 2025 ci sarà un nuovo itinerario di 12 giorni, il Mississippi Explorer Cruise (da Memphis a New Orleans) e diversi itinerari esclusivi sui fiumi Tennessee, Cumberland e Ohio, tra cui uno nuovo di 16 giorni, il Grand Ohio River Cruise (da Pittsburgh, in Pennsylvania, a St. Louis, in Missouri).

Tra le offerte, anche due delle crociere più lunghe sul mercato statunitense: la nuova Great United States, che dura 51 giorni, e la Civil War Battlefields Cruise di 36 giorni, che percorrono l’intero Mississippi o le sue sezioni maggiori, oltre ad altri corsi d’acqua. American è l’unica società a offrire, negli Stati Uniti, sia un’esperienza a bordo dei classici battelli a pale, sia a bordo di navi moderne.