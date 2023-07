Amsterdam vieta le crociere in centro città

Il Comune di Amsterdam ha vietato il traffico crocieristico in città. Una decisione che arriva mentre l’aeroporto di Schiphol sta cercando di limitare il numero di voli di linea.

Mosse che puntano a ridurre overtourism e inquinamento e ad aumentare la quiete.

La città attualmente accoglie circa 100 navi da crociera ogni anno. Il ban porterebbe alla chiusura del terminal crociere centrale.

Non si conoscono le tempistiche per lo stop alle crociere, ma la chiusura del terminal non eliminerebbe le escursioni in città perché le navi attraccano anche nel porto di Rotterdam.

Amsterdam negli ultimi mesi ha messo in atto una serie di misure per garantire la quiete nel centro città, regolamentando il Red Light district, il famoso “quartiere a luci rosse”.