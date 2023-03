Ancillary e AI, Gol Airlines sigla un accordo con Sabre

Procede spedita la rivoluzione dell’intelligenza artificiale anche nel trasporto aereo: la brasiliana Gol Airlines ha infatti portato a termine l’implementazione di Sabre Ancillary IQ, una soluzione basata sull’intelligenza artificiale progettata per aiutare a creare offerte personalizzate per i viaggiatori e a incrementare le opportunità di guadagno ancillare per i clienti della compagnia aerea.

Sabre Ancillary IQ supporta le strategie di vendita al dettaglio delle compagnie aeree, prezzando dinamicamente i singoli accessori e consentendo la creazione di pacchetti di accessori. Questa soluzione utilizza l’apprendimento automatico per identificare i modelli di acquisto delle ancillary in tempo reale e ottimizzare i prezzi per aumentare la conversione e garantire che i viaggiatori possano prenotare facilmente l’esperienza che desiderano. L’implementazione iniziale di Ancillary IQ con GOL si concentrerà sui posti a sedere, mentre altri accessori saranno disponibili nel corso dell’anno.

«Il nostro obiettivo – ha spiegato Renzo Mello, direttore vendite canali di Gol Airlines – è offrire ai nostri passeggeri la migliore esperienza di viaggio del settore, ed è per questo che il marchio GOL è diventato sinonimo di innovazione e servizio. Avere Sabre come partner tecnologico chiave ci aiuta a mantenere il nostro impegno nei confronti dei clienti, continuando a far crescere la nostra attività. Adottando Sabre Ancillary IQ, saremo in grado di fornire ai passeggeri le loro scelte preferite durante il processo di prenotazione attraverso i canali, in modo che possano creare le esperienze uniche che desiderano».

Con sede a San Paolo, Gol è una delle maggiori compagnie aeree del Sud America, con oltre 80 destinazioni in Brasile, Sud America, Caraibi e Stati Uniti.

«Come Sabre, Gol ha una lunga storia di innovazioni e di novità che hanno contribuito a far evolvere il settore aereo e dei viaggi di oggi – ha osservato Garry Wiseman, chief product officer di Sabre Travel Solutions – E dato il nostro comune impegno per l’innovazione, è logico che GOL sia il primo cliente a implementare la nuova soluzione ancillare intelligente di Sabre per offrire i servizi eccellenti che i viaggiatori si aspettano dalla compagnia aerea».