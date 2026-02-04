Anguilla, il direttore marketing turismo è Hall-Prentice

Vertici al femminile per l’Ente del turismo di Anguilla (Atb), che ha nominato Kendisha Hall-Prentice nuovo direttore marketing. Si tratta di un traguardo storico, poiché per la prima volta un’anguillana assume questo incarico presso l’Atb, fatto che riflette la determinazione a rafforzare la leadership locale e il desiderio di promuovere un programma di marketing moderno.

Hall-Prentice vanta una solida esperienza nel marketing turistico e dell’ospitalità, nella formazione nel settore alberghiero, nella gestione delle destinazioni e nell’imprenditorialità, oltre a un profondo impegno personale nel promuovere la cultura, la gente e il prodotto turistico di Anguilla sulla scena globale. Avrà il compito di rafforzare il posizionamento del marchio di Anguilla, supportando iniziative integrate di marketing della destinazione che aumentino la notorietà e la domanda e approfondiscano il coinvolgimento nei mercati prioritari ed emergenti.

«Questa nomina – ha dichiarato Cardigan Conor, ministro della Salute, del turismo e dello sport – rappresenta un momento di orgoglio per Anguilla. Avere il primo anguillano a ricoprire il ruolo di direttore marketing presso l’Anguilla Tourist Board rafforza il nostro impegno a valorizzare i talenti locali ai massimi livelli e a consolidare la capacità nazionale necessaria per competere a livello globale. Hall-Prentice porta con sé passione, competenza e una profonda conoscenza della nostra destinazione. Sono fiducioso che la sua leadership sosterrà una crescita continua e migliori le performance di marketing».

Il direttore del Turismo, Jameel Rochester, ha poi aggiunto: «Il ruolo di chief marketing officer è fondamentale per costruire un settore più strategico e innovativo, che acceleri la crescita del marchio, approfondisca le partnership con gli stakeholder e garantisca che i nostri investimenti producano risultati misurabili, pur rimanendo fedeli all’autenticità e all’eccellenza che caratterizzano Anguilla».