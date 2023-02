Anguilla inaugura il nuovo terminal traghetti

L’isola caraibica di Anguilla ha inaugurato il nuovissimo terminal traghetti nel Porto di Blowing Point. «Questa amministrazione – ha dichiarato Haydn Hughes, ministro delle Infrastrutture, delle Comunicazioni, dell’Edilizia, dei Servizi pubblici e del Turismo per Anguilla – si è impegnata a modernizzare in modo significativo le infrastrutture di Anguilla, a beneficio sia dei nostri visitatori che, della nostra comunità sull’isola. L’apertura del Blowing Point Ferry Terminal è un altro traguardo raggiunto, insieme alla riprogettazione di The Valley Main Road, ai recenti aggiornamenti dell’aeroporto e allo sviluppo del 20-year Airport Master Plan. Stiamo migliorando allo stesso tempo l’esperienza dei visitatori e migliorando la vita dei nostri residenti locali».

La struttura portuale all’avanguardia, ha una superficie di 1.700 mq, è completamente climatizzata e comprende un’area di accoglienza Vip, tre aree di concessione, un banco informazioni turistiche, servizi igienici nelle sale arrivi e partenze, connettività Wifi in tutto l’edificio e un bancomat per facilitare gli acquisti dell’ultimo minuto o le tasse di partenza. Verranno posizionati, in tutto il terminal dei traghetti, cartelli che descriveranno gli hotel, le ville, i ristoranti, e tutte le principali attrazioni di Anguilla.

inoltre, Anguilla è entrata a far parte del Programma Blue Belt, l’operazione promossa dal Regno Unito per la conservazione degli oceani. È stato Quincia Gumbs Marie, ministro della Sostenibilità, dell’Innovazione e dell’Ambiente, ad annunciare questa adesione nel corso di un incontro con il ministro del Regno Unito per i Territori d’Oltremare, Lord Goldsmith. L’iniziativa Blue Belt cerca di guidare i progressi affrontando oggi le maggiori sfide degli oceani del mondo quali la delicata gestione costiera, la perdita di biodiversità e l’inquinamento da plastica. La partecipazione di Anguilla a questo progetto cercherà di rispondere alle sfide marine, gestire le risorse costiere e marine per stimolare la crescita economica e ridurre la povertà, adattandosi agli effetti dei cambiamenti climatici.

L’annuncio è stato accompagnato da un tour dell’isola, al quale hanno partecipato numerose personalità di rilievo, tra cui anche Lord Goldsmith. Nel motivare l’adesione di Anguilla al programma, Quincia Gumbs-Marie ha sottolineato: «Vogliamo così dimostrare tangibilmente il nostro impegno a migliorare la governance degli ecosistemi marini e costieri e conservare la biodiversità. Questo segna anche un importante passo avanti nella decennale aspirazione ad investire nella Zona Economica Esclusiva di Anguilla (Zee), che è cruciale per l’economia degli stati insulari e mostra come Anguilla può massimizzare i benefici di oceani gestiti in modo sostenibile. I nostri sforzi di gestione includeranno il monitoraggio della pesca illegale, non regolamentata e non segnalata nelle acque di Anguilla, la formazione per i nostri stakeholder e il supporto per l’istituzione di pesca sostenibile. Il lavoro di realizzazione sarà portato avanti cooperando con tutte le parti interessate ai nostri mari per garantire la visione dello sviluppo sostenibile attraverso l’economia blu. Questo annuncio e questo programma sono una grande opportunità per raccogliere benefici economici e spingere il ruolo principale di Anguilla nell’uso sostenibile delle risorse oceaniche per la crescita economica, il miglioramento dei mezzi di sussistenza e preservare la salute dell’ecosistema oceanico e diventare l’isola più sostenibile della regione».

Da parte sua Lord Goldsmith ha aggiunto: «Abbiamo fatto danni terribili agli oceani, dall’inquinamento da plastica e dalla pesca eccessiva all’estrazione e al cambiamento climatico. E stiamo appena iniziando a capire l’importanza cruciale dell’oceano per la vita sulla terra – per l’aria che respiriamo, la sicurezza alimentare globale e come un enorme pozzo di carbonio. Quindi è fondamentale fare tutto che è in nostro potere per proteggere l’oceano».