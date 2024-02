Apre a Dubai il primo hotel-benessere Siro (Gruppo Kerzner)

Il primo hotel del marchio destinato a rivoluzionare l’industria alberghiera attraverso esperienze di soggiorno focalizzate su fitness e recupero fisico. Da sempre pioniere nell’ospitalità di lusso, Kerzner International annuncia l’apertura ufficiale di Siro One Za’abeel a Dubai: nei prossimi anni l’espansione toccherà destinazioni chiave come Boka Place (Montenegro), Tokyo e Cabo (Messico). Ospitato all’interno di un visionario complesso architettonico Siro combina una proposta benessere trasformativa, strategia digitale integrata e consulenze personalizzate di esperti del settore, fissando nuovi standard per i viaggiatori internazionali alla ricerca di soluzioni complete per l’allenamento e il mantenimento.

L’impegno verso l’ottimizzazione di un benessere fisico e mentale si sviluppa nella fusione di scienza e tecnologia che abbraccia i cinque pilasti fondamentali del biohacking: nutrizione, fitness, sonno, recupero e mindfulness. Con un Recovery Lab dedicato a pratiche mindfulness e trattamenti avanzati, e un Fitness Lab dotato di attrezzature di ultima generazione, Siro One Za’abeel offre programmi personalizzati in base alle esigenze specifiche degli ospiti, grazie al supporto di professionisti del settore e a strumentazioni avanzate per l’analisi corporea.

Il Fitness Lab vanta un’ampia gamma di sessioni di allenamento di gruppo e corsi specializzati che vanno a formare programmi settimanali da 50 lezioni suddivise fra quattro fitness studio specifici: experience box, cycling studio, yoga studio e pilates reform. Fiore all’occhiello di questa formazione dinamica è l’Experience Box, uno studio suggestivo progettato per l’allenamento a intervalli ad alta intensità e le Siro signature classes, che includono sessioni power, sculpt e booty. Il focus sulle prestazioni funzionali dell’experience box comprende training in sospensione, boxe e tapis roulant autoalimentati. All’interno dello Studio è inoltre possibile accedere a corsi specializzati come functional fitness di Ac Milan e boxing fitness di Ramla Ali. Queste lezioni, studiate in collaborazione con atleti d’élite, i loro allenatori e personale medico, offrono preziosi spunti dal mondo dello sport, consentendo agli ospiti di allenarsi, muoversi e recuperare come i migliori atleti del mondo.

Il cycle studio propone invece sessioni di ciclismo per gruppi di massimo 20 persone con categorie come velocità, resistenza e salita, che si focalizzano sullo smaltimento del grasso corporeo, la salute cardiovascolare e la resistenza muscolare. Gli ospiti possono inoltre partecipare ad attività esterne come escursioni in bicicletta nel deserto, trekking in montagna, escursioni in dune buggy, immersioni in piscina, padel, calcio e golf grazie ai partner di Siro One Za’abeel.

Il Recovery Lab, situato al 31° piano, offre agli ospiti un’oasi di tranquillità per sfuggire al trambusto cittadino. Gli ospiti possono inoltre accedere a trattamenti d’avanguardia come terapia endovenosa, infrarossi e crioterapia, progettati per alleviare tensione fisica, dolore muscolare e infiammazione, migliorando la circolazione, il recupero dagli infortuni e la riparazione dei tessuti. Altri trattamenti che forniscono un approccio olistico al recupero fisico includono massaggi stretch modulari, skin workout, stretching assistito, fisioterapia, coppettazione miofasciale e dry needling.

Concepite come rifugi di equilibrio e benessere, le 120 camere di Siro One Za’abeel creano un’atmosfera rilassante, fra la tecnologia di risveglio graduale e i materassi termoregolanti che assicurano un riposo ottimale. Ogni camera è dotata di un armadietto per il recupero e proiettori per sessioni virtuali di stretching e yoga. A disposizione degli ospiti vi sono anche sei Fitness Suite e sei Recovery Suite, che dispongono di spazi dedicati per trattamenti in camera e palestre private per ottimizzare l’allenamento e il recupero fisico.

Riconoscendo il ruolo fondamentale della nutrizione nel favorire il benessere generale, Siro One Za’abeel propone una dieta equilibrata. Il Refuel Bar è punto di riferimento sia per gli ospiti interni sia per i membri locali del fitness lab, che qui possono approfittare di un ampio menu di frullati personalizzabili creati in sinergia con il nutrizionista dell’hotel, snack salutari, prelibatezze da banco, macedonie di frutta fresca e le esclusive palline proteiche Siro oppure rifornirsi a un distributore automatico di alimenti freschi.

Inoltre, il servizio di ristorazione modulare in camera disponibile 24 ore su 24 consente agli ospiti di creare pasti personalizzati scegliendo tra proteine magre, carboidrati complessi e piatti vegetali nutrienti. Gli ospiti possono anche consultare il nutrizionista interno per sviluppare piani alimentari su misura e sessioni di consulenza individuali.