Apre a luglio Cape of Senses, hotel per soli adulti sul Lago di Garda

In tutto 55 suite per un hotel che ambisce a diventare una delle strutture più affascinanti del Lago di Garda. Il prossimo 8 luglio sarà inaugurato Cape of Senses – adults only – ad Albisano, appena sopra Torri del Benaco, a circa 200 metri di altezza, con un panorama mozzafiato sul lago. Sarà una struttura riservata a ospiti di età superiore ai 14 anni e consentirà pernottamenti da un minimo di tre notti.

Collocato su 15.000 mq di superficie, dispone di una spaziosa Spa, tre piscine e due ristoranti. Dai materiali locali al design, dalla produzione di energia sostenibile al concetto culinario, incentrato su prodotti regionali selezionati, Cape of Senses prevede una combinazione armoniosa tra hotel e natura. Tutte le suite saranno realizzate in materiali naturali e con colori essenziali, offrendo spazio e luce, per una vacanza che infonda un senso di benessere profondo.

Ogni suite avrà una terrazza pergolata, le stanze più belle una seconda terrazza sul tetto con piscina privata o vasca idromassaggio al piano superiore. Quella più panoramica sarà la Sky Pool Vista Lago Deluxe, la più esposta verso il lago e Torri del Benaco: sarà dotata di una terrazza sul tetto di circa 100mq con piscina “infinity” fronte lago. Inoltre, sarà l’unica ad avere la parete verso ovest in vetro, con una visione ancora più ampia sul lago e il territorio circostante.

Le più “romantiche” saranno le due Sky Suites, perché godranno di una stanza benessere privata con vasca da bagno freestanding e di una nicchia per la lettura. Dalla vasca si beneficerà di una vista sul lago attraverso una grande finestra e grazie a una scala esterna si accederà alla terrazza sul tetto con un’ampia jacuzzi. Tutte le stanze avranno comunque una dimensione minima di 50 mq e saranno orientate verso il lago, verso sud e sud ovest. Infine, le suites al primo piano avranno accesso diretto al giardino di 10.000mq.