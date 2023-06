Apre il Club Med Val d’Isère, primo resort Exclusive Collection sulle Alpi

Stagione estiva della montagna al via per Club Med. È stato il presidente Henri Giscard d’Estaing a inaugurarla con la riapertura dopo il grandioso restyling del Val d’Isère, primo resort Exclusive Collection sulle Alpi. Momento attesissimo a cui hanno preso parte, tra gli altri, il sindaco di Val d’Isère, Patrick Martin, il presidente dell’Anmsm e sindaco di La Plagne Tarentaise, Jean-Luc Boch, e il presidente di Snmsf, Éric Brèche.

La struttura, sotto le insegne Club Med dal 1962, è reduce da un ammodernamento da 51 milioni di euro, stanziati dal t.o. con il suo partner immobiliare Sci Assurances di Crédit Mutuel. Oggi conta 216 camere completamente rinnovate e impiega direttamente da 250 a 280 persone.

Il Club Med Val d’Isère Exclusive Collection reinterpreta il lusso in chiave moderna, con focus sull’aspetto umano. Sarà aperto sia in estate che in inverno e nella sua prima summer punta a un tasso medio di occupazione del 60%.

«Continueremo a investire sulle Alpi e in tutta la Francia affinché i nostri resort possano accogliere degnamente gli ospiti alla ricerca di esperienze qualitativamente apprezzabili», ha dichiarato Giscard d’Estaing, aggiungendo: «Club Med crede nell’esperienza offerta dalla montagna d’estate: in questi mesi estivi resteranno aperti in tutto il mondo 10 nostri resort di montagna, ma ci proponiamo di aumentarne il numero a 15 entro il 2025».

«Lo scorso anno Club Med e Val d’Isère hanno festeggiato il 60° anniversario di una collaborazione ormai di lunga data. Aprire questo magnifico resort è un grande successo e siamo molto orgogliosi che la prima struttura della serie Exclusive Collection in montagna si trovi proprio qui », è stato il commento del sindaco Martin.

Il resort, ristrutturato in chiave responsabile, ha ottenuto da Breeam la doppia certificazione indipendente Good Level di edilizia ecocomapatibile, nota come per essere tra le più rigorose del mondo.

Rinnovata con la firma di un nuovo accordo di collaborazione anche la partnership avviata nel 2017 tra Club Med e il Parco Nazionale della Vanoise. Intento comune: la salvaguardia del patrimonio naturale e culturale nel rispetto dell’ambiente.