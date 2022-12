Arabia Saudita, al via la rotta Wizz Air da Milano Malpensa a Jeddah

Nuovo volo di Wizz Air da Milano Malpensa per Jeddah in Arabia Saudita: il collegamento è stato attivato il 3 dicembre scorso ed è il primo che collega il principale hub del Nord Italia alla capitale saudita. Il volo ha cadenza bisettimanale ed è parte integrante di un ventaglio di 23 nuove rotte verso l’Arabia Saudita annunciate nei mesi scorsi da Wizz Air.

Nell’aprile 2023, Wizz Air lancerà anche voli dall’aeroporto di Milano Malpensa verso Riyadh. La crescente presenza di Wizz Air è in linea con il programma Vision 2030, un obiettivo strategico e ambizioso per triplicare il traffico passeggeri in Arabia Saudita entro il 2030.

Wizz Air ha firmato un Memorandum of Understanding (MoU) con il Ministero degli Investimenti del Regno dell’Arabia Saudita nel maggio 2022. Il MoU è sostenuto da DC1-Internal Data il Saudi National Air Connectivity Programme, un’iniziativa del ministero del Turismo, volta a migliorare lo sviluppo del settore turistico saudita. Riflette una visione condivisa tra le parti sul potenziale che Wizz Air potrebbe apportare al Regno per stimolare la domanda turistica, contribuendo così in modo significativo alla crescita programmata dell’Arabia Saudita.

Per Daria Sergeeva, corporate communications manager di Wizz Air, ha dichiarato: «Questo nuovo collegamento verso l’Arabia Saudita permetterà a tutti i viaggiatori in partenza dal nord Italia di beneficiare dell’immenso patrimonio storico, artistico e culturale che il Regno Saudita, e la città di Gedda in particolare, ha da offrire. Con questa nuova rotta, inoltre, Wizz Air conferma ancora una volta il suo impegno verso l’Arabia Saudita, dove continuerà a innovare e a portare avanti la bandiera del volo low cost a beneficio dei residenti e dei visitatori sauditi e dell’economia in via di diversificazione del Paese.