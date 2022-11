Arabia Saudita, Four Seasons sbarca a Jeddah nel 2024

Four Seasons Hotels and Resorts annuncia l’espansione in Medio Oriente puntando sull’Arabia Saudita. In collaborazione con la società di investimento saudita Midad Real Estate, nel 2024 il brand inaugurerà Four Seasons Hotel and Private Residences Jeddah at the Corniche.

Il progetto vedrà la luce nel Corniche District – o New Jeddah Corniche – vicino al centro finanziario, alla zona storica di Al-Balad, al quartiere dello shopping di Tahlia Street e al circuito di Formula 1.

Four Seasons Hotel and Private Residences Jeddah at the Corniche comprenderà 269 camere e suite, 21 appartamenti per soggiorni a breve o lungo termine e 64 residenze private, tra cui due attici.

Alla guida del progetto lo studio Skidmore, Owings & Merrill, mentre Richmond International firmerà l’interior design. Tutte le soluzioni saranno caratterizzate da ampi spazi per famiglie, bagni spa inspired e interni rivestiti in marmo. Gli appartamenti disporranno di due o tre camere da letto a partire da 116 metri quadrati.

«Four Seasons si sta espandendo rapidamente in Arabia Saudita – afferma Bart Carnahan, presidente global business development and portfolio management di Four Seasons Hotels and Resorts – Che si tratti di un soggiorno in hotel o di trasferirsi in una nuova casa, Four Seasons si impegna nel portare sul mercato progetti che possano assecondare le esigenze di tutti».

«Mentre Jeddah continua ad affermarsi come destinazione per il turismo internazionale d’affari e leisure, l’arrivo di Four Seasons sulla Corniche ne innalza gli standard del lusso, ribadendo quanto possa essere brillante il futuro per questa zona», dichiara Razan Sebai, Midad Real Estate.

Four Seasons Hotel and Private Residences Jeddah at the Corniche contribuirà ad accrescere il portfolio di Four Seasons in Arabia Saudita, che già include Four Seasons Hotel Riyadh at Kingdom Centre, l’arrivo di Four Seasons Hotel Diriyah e una serie di altri progetti che verranno annunciati a breve.