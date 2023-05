Arabia Saudita, tre hotel di lusso apriranno ad AlUla

AlUla ha annunciato il progetto di tre nuovi hotel di lusso, che metteranno in risalto la sua bellezza e la sua ricca storia.

Il fiore all’occhiello della città dell’Arabia Saudita, Patrimonio Mondiale dell’Umanità, sarà l’attesissimo Sharaan Resort, progettato da Jean Nouvel. La struttura si ispira alle antiche tecniche dei Nabatei, che più di 2.000 anni fa realizzarono i loro monumenti come parte integrante del paesaggio locale. Il resort avrà 53 camere, suddivise tra suite e ville scavate all’interno della montagna nella Riserva Naturale di Sharaan. Sarà dotato di 51 suite. In cima alla montagna ci sarà un ristorante elegante con vista panoramica e un ascensore di vetro attraverserà la montagna stessa.

Il secondo hotel è il Chedi Hegra, situato a Hegra, primo sito Patrimonio Mondiale dell’Unesco dell’Arabia Saudita. Il boutique hotel accoglierà i suoi primi ospiti entro la fine del 2023 e offrirà 35 camere, ognuna delle quali sarà ispirata al paesaggio monumentale di Hegra. All’interno tre ristoranti esclusivi, una caffetteria, una spa e una piscina. Gli ospiti saranno accompagnati all’interno dell’hotel con vetture elettriche.

L’eco-lodge di lusso Dar Tantora by The House Hotel è attualmente in costruzione nell’AlUla Old Town e la sua apertura è prevista per il 2024. Gli edifici storici in mattoni di fango, restaurati e riconvertiti utilizzando l’ingegneria moderna con materiali e tecniche tradizionali, ospiteranno 30 camere per gli ospiti che vorranno soggiornare nel fascino senza tempo dell’AlUla Old Town. I comfort per gli ospiti prevederanno una piscina e una spa, un ristorante e una caffetteria. The House Hotel è un brand della Kerten Hospitality di Dublino.

I tre hotel offriranno all’incirca altre 120 camere. Metteranno al centro la sostenibilità, in conformità con la Carta di sostenibilità di AlUla, che guida la Royal Commission for AlUla nella rigenerazione della regione di AlUla, nel nord-ovest del’Arabia Saudita, come destinazione leader mondiale per il Patrimonio culturale e naturale.

«Con la loro audacia, autenticità, sostenibilità e lusso – nota Phillip Jones, chief tourism officer di Rcu – questi hotel mettono in risalto ciò che rende AlUla una destinazione speciale per veri viaggiatori che cercano sia comfort che avventura. Queste strutture così eleganti sono destinate ad approfondire il legame tra gli ospiti e lo straordinario paesaggio storico di AlUla e ci permettono, inoltre, di raggiungere il nostro obiettivo di 5.000 posti letto entro il 2030 andando incontro ad un crescente numero di visitatori»

AlUla ha accolto 185.000 visitatori nel 2022 e ne prevede 250.000 per il 2023. Creando molte nuove opportunità di lavoro e di carriera per i residenti, si prevede che i tre hotel daranno un contributo significativo all’economia locale e favoriranno gli obiettivi di sviluppo della comunità della regione.