Arriva Msc Euribia: prima crociere a zero emissioni

Msc Euribia sta arrivando. L’unità numero 22 di Msc Crociere è pronta al suo debutto: mercoledì 31 maggio, nei cantieri francese di Saint-Nazaire, ci sarà il varo. Da lì, il 3 giugno partirà per raggiungere Copenhagen. Il battesimo vero e proprio si terrà l’8 giugno in Danimarca. Ma quella che Euribia si appresa a compiere è una vera rivoluzione: la sua sarà, infatti, la prima crociera al mondo a zero emissioni nette di gas serra. La nuova ammiraglia di casa Msc navigherà, infatti, utilizzando come combustibile il biogas liquefatto.

Per raggiungere il suo obiettivo Net-Zero, la compagnia di Gianluigi Aponte ha già acquistato 400 tonnellate di bio-gnl (gas naturale liquefatto) e viaggia spedita verso un impiego sempre più consistente di combustibili rinnovabili drop-in e di misure per la transizione energetica.

Il bio-gnl, chiarisce una nota, sarà utilizzato “con il sistema del mass balance, che rappresenta il metodo più economico ed efficiente dal punto di vista ambientale per ottenere i benefici del biogas rinnovabile. L’intera catena di approvvigionamento sarà pienamente conforme alla Direttiva Ue sulle energie rinnovabili (Red II) e ogni singolo lotto di bio-gnl prodotto è stato certificato dall’Iscc – International Sustainability & Carbon Certification.

«Questa crociera a zero emissioni nette, la prima dell’intero settore crocieristico, testimonia un altro passo significativo del nostro percorso di decarbonizzazione e dimostra in massimo grado la serietà del nostro impegno sul fronte della sostenibilità», commenta Pierfrancesco Vago, executive chairman della divisione crociere del Gruppo Msc.

«Tuttavia – aggiunge – non possiamo conseguire questi obiettivi da soli. Vista l’importanza assoluta dei carburanti alternativi per la nostra industria, e per gli altri settori della società, in ordine alla decarbonizzazione, dobbiamo lavorare tutti insieme per aumentare la disponibilità su ampia scala di combustibili alternativi. Il nostro acquisto di bio-gnl rappresenta un chiaro segnale al mercato riguardo al fatto che, da parte delle compagnie di crociera e del settore dello shipping, vi è richiesta di carburanti più puliti. Ma è necessario che governi, produttori e utenti finali collaborino e aumentino la disponibilità di carburanti così necessari e di nuove sorgenti di energia».

L’uso del gnl fossile, tiene a sottolineare la compagnia, consente già oggi di ridurre le emissioni di gas serra fino al 20% rispetto ai carburanti marini convenzionali, oltre che di eliminare praticamente tutte le emissioni di ossido di zolfo e di particolato, riducendo inoltre quelle di ossidi di azoto dell’85%.

Per Michele Francioni, senior vice president Msc Crociere, «il primo viaggio di Euribia rappresenta un’impresa incredibile e corona anni di impegno e determinazione. Dovrebbe dimostrare che abbiamo le capacità per operare a zero emissioni nette di gas serra con la tecnologia già presente sulle navi di oggi».

«E questo è solo l’inizio – anticipa – Siamo infatti seriamente impegnati in questo percorso di transizione energetica, ma per realizzare gli obiettivi è fondamentale che i carburanti alternativi, come bioLng, e-Lng, idrogeno verde e metanolo verde, siano resi disponibili su larga scala per concretizzare la visione delle crociere a zero emissioni nette».

La velocità e l’itinerario del viaggio inaugurale di Euribia sono stati studiati per ottimizzare la configurazione e i carichi dei motori, oltre che per ridurre al minimo il consumo di carburante. Specialisti dedicati all’efficienza energetica, sia di Msc Crociere che del costruttore della nave, Chantiers de L’Atlantique, saranno a bordo per monitorare e ottimizzare ogni aspetto di questo viaggio. Lavoreranno con il comandante della nave, Stefano Batinelli, e con l’ingegnere capo Pasquale Mastellone. Gli esperti di efficienza energetica monitoreranno da terra e ottimizzeranno tutti i sistemi a bordo per ridurre al minimo la domanda di energia, identificando ulteriori opportunità per migliorare l’efficienza in tempo reale, mantenendo a bordo un elevato livello di comfort per gli ospiti.

Per questo viaggio a zero emissioni nette, Msc ha collaborato con la società energetica finlandese Gasum, leader nella produzione di biogas e nel trattamento di rifiuti biodegradabili.