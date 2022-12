Arriva Seascape, primo battesimo Msc a New York

Msc Crociere arriva a quota 22 navi operative, con il battesimo a New York di Msc Seascape. Alla prima cerimonia targata Msc nella Grande Mela hanno partecipato oltre 3.000 persone, ospiti internazionali, autorità statunitensi e centinaia di giornalisti da tutto il mondo, oltre al top management della Divisione Crociere e dell’intero Gruppo Msc.

Tra i momenti salienti del battesimo, l’esibizione di Matteo Bocelli, la benedizione “virtuale” della nave da parte di Sophia Loren e il taglio del nastro da parte di Alexa Aponte-Vago, figlia del fondatore e presidente esecutivo del Gruppo Msc, Gianluigi Aponte.

Nel dare il benvenuto alla nuova nave, espressione del «Made in Italy» più tecnologico e raffinato, Sophia Loren ha dichiarato: «Uno dei momenti più belli degli ultimi 20 anni è stato quello di presiedere le cerimonie di battesimo della flotta Msc Crociere, non solo perché gli Aponte sono diventati come una famiglia per me, ma anche perché Msc ha sempre avuto un posto speciale nel mio cuore. Lasciatemi benedire Msc Seascape, il suo grande equipaggio e tutti i suoi passeggeri».

Dopo la cerimonia, c’è stata anche l’esibizione del cantautore Ne-Yo, vincitore del Grammy Award.

Msc Seascape è la nave più grande e tecnologicamente avanzata mai costruita in Italia (da Fincantieri); presenta soluzioni innovative e all’avanguardia anche sotto il profilo ambientale. È la seconda unità (dopo Msc Seashore) di classe Seaside Evo e offre numerose funzionalità, luoghi ed esperienze completamente nuovi per gli ospiti, poiché il 65% delle aree pubbliche è stato reinventato per migliorare l’esperienza a bordo. Ha 13.000 mq di spazi esterni, con un’ampia scelta di lounge bar e ristoranti all’aperto, piscine e aree relax, nonché diversi punti panoramici. Dispone di 2.270 cabine e suite di 12 diverse tipologie; 11 punti di ristoro e 19 bar e lounge; sei piscine; un’ampia passeggiata sul lungomare; il Ponte dei Sospiri sul ponte 16 con vista sull’oceano; uno degli Yacht Club più lussuosi della flotta. Gli ospiti potranno godere di 98 ore di intrattenimento dal vivo per crociera e di opzioni di divertimento all’avanguardia, tra cui Robotron, giostra disponibile per la prima volta in mare.

La scelta di New York – nuovo homeport della compagnia negli Stati Uniti – conferma il ruolo del mercato americano nelle strategie di crescita di Msc Crociere e offre inoltre agli ospiti una scelta ancora più ampia di porti d’imbarco e di itinerari in Nord America.

Msc Seascape è salpata per raggiungere Miami, da dove partirà verso i Caraibi e le Bahamas per la sua stagione inaugurale. La nuova ammiraglia per gli Stati Uniti offrirà due itinerari: Caraibi orientali: con scalo a Ocean Cay Msc Marine Reserve e Nassau alle Bahamas, San Juan a Porto Rico e Puerto Plata nella Repubblica Dominicana; Caraibi occidentali: con scalo a Ocean Cay Msc Marine Reserve, Cozumel in Messico, George Town nelle Isole Cayman e Ocho Rios in Giamaica.