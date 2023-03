Arsenale-Saudi Arabia Railways, accordo per il primo treno lusso

Lo sviluppo del primo treno di lusso nel Regno Saudita. Per questo motivo Arsenale Spa, società italiana attiva nell’hospitality di lusso, e Saudi Arabia Railways, la compagnia ferroviaria nazionale dell’Arabia Saudita, hanno sottoscritto un accordo, firmato da Paolo Barletta, ceo di Arsenale, e Bashar Al Malik, ceo di Sar. Il treno attraverserà il paese da Riyadh fino a Qurayyat, al confine nord con la Giordania.

Il progetto Dream of the Desert porterà, entro il 2025, il treno con 40 cabine di lusso sulle ferrovie saudite, per un valore di 51 milioni di euro di manifattura e 10 milioni di ulteriori investimenti in Italia. Il know how sarà 100% italiano e le carrozze saranno completamente ristrutturate in stabilimenti specializzati situati in Puglia e in Sicilia. Per Arsenale si tratta del debutto internazionale, con un modello replicabile in tutto. Sar si occuperà della trazione, della logistica e dei servizi di manutenzione

L’Arabia Saudita sarà così il primo Paese ad avere un servizio di Luxury Train Cruise attivo in seguito al lancio firmato sempre da Arsenale e Accor dell’Orient Express La Dolce Vita, in esercizio dal 2024 sui binari italiani ed europei. La partnership italo-saudita sancisce l’unione di intenti delle due società per un progetto innovativo e rivoluzionario che garantirà all’Arabia Saudita l’espansione della propria offerta turistica e conferma quanto il turismo di lusso nel paese arabo sia ricco di nuove opportunità. Una nuova frontiera del viaggiare in un luogo dove la ferrovia ha origini antiche ed è presente da oltre cento anni.

«L’intesa tra Sar e Arsenale è da considerarsi un primo passo verso l’introduzione di una nuova offerta all’interno del mercato del turismo con un’esperienza di viaggi di lusso in treno – osserva Bashar Al Malik, ceo of Saudi Arabia Railways – Lavoreremo per implementare il servizio attraverso le diverse reti ferroviarie di Sar, migliorando il livello del turismo con l’introduzione del segmento lusso rivolto ai turisti locali e internazionali».

Paolo Barletta, ceo di Arsenale, nota invece: «Le crociere su rotaia sono il futuro del turismo e Arsenale vuole rendere disponibile nei luoghi più belli del mondo questo nuovo modello sostenibile e affascinante di viaggiare. Siamo felici che dopo l’Europa il primo paese della nostra espansione è proprio l’Arabia Saudita, un luogo particolarmente simbolico per il mondo ferroviario e per il turismo. Con questa firma siamo pronti a partire e non vedo l’ora di attraversare il Regno nel 2025 a bordo del nostro Dream of the Desert».