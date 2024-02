Assicurazioni, BeSafe lancia la tariffa prepagata Summer Plus

L’insurtech BeSafe Group presenterà BeSafe Summer Plus alla prossima edizione della Btm -Business Tourism Management di Bari, in programma dall’1 al 3 marzo prossimo.

BeSafe Summer Plus è una tariffa prepagata, con assicurazione inclusa, dedicata al mondo dell’hôtellerie e pensata per i viaggi outdoor.

Alessandro Bartolucci, ceo BeSafe Group, dichiara: «Con questo nuovo prodotto, stiamo ridefinendo il concetto di vacanza sicura trasformando l’assicurazione in un compagno indispensabile per ogni viaggiatore. La combinazione di prodotti personalizzati, tecnologici e semplici, rendono l’offerta di BeSafeRate un’opzione su misura per chiunque. Le nostre soluzioni sono affidabili strumenti di viaggio, offrendo un rimborso garantito entro sette giorni e un’assistenza disponibile 24 ore su 24. Anche in questo caso, Summer Plus converte la tariffa prepagata con assicurazione inclusa in un elemento fondamentale per le strutture che desiderano dare un reale vantaggio ai propri ospiti per convincerli a prenotare sul proprio sito diretto, dando loro una protezione completa durante tutto il soggiorno».

La nuova tariffa tutela i viaggiatori in caso di cancellazione e da eventuali imprevisti nel corso di attività outdoor, integrando nel costo del soggiorno alberghiero anche un’ampia polizza assicurativa.

Questa nuova tariffa garantisce, inoltre, il rimborso fino al 100% dell’importo prepagato in caso di annullamento per eventi imprevisti, aggiunge la copertura assicurativa in caso di furto o mancata consegna del bagaglio e garantisce l’assistenza stradale e la copertura delle spese di alloggio in caso di permanenza forzata nella città di soggiorno.

La soluzione BeSafe Summer Plus, attiva dall’atto della prenotazione al check out, include la responsabilità civile verso terzi, l’assistenza sanitaria e la copertura delle spese mediche e di medicinali in caso di infortunio o malattia durante attività outdoor, sia al mare che in montagna.

Alla Btm di Bari BeSafe Group sarà anche lo sponsor ufficiale degli eventi organizzati dal 27 al 29 febbraio e vedrà il suo ceo e co-founder, Alessandro Bartolucci, tra gli ospiti del panel del 28 febbraio dal titolo: “Guida pratica alle prenotazioni dirette: come diminuire i costi di itermediazione con gli strumenti giusti”.