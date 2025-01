Assicurazioni, Naar sgancia la polizza Peace of Mind

Nuova partnership tra Europ Assistance e Naar Bespoke Travel. L’accordo, operativo dal 1° gennaio 2025, è stato costruito con la collaborazione del broker Borghini e Cossa a supporto dello sviluppo internazionale del tour operator ed è valido in Italia, Francia, Germania e Benelux (Paesi Bassi, Belgio e Lussemburgo).

Si chiama Peace of Mind la polizza esclusiva dedicata ai clienti Naar: include sempre la copertura in caso di annullamento, esteso fino a due compagni di viaggio in assenza di familiari in viaggio, l’assistenza in viaggio, il rimborso delle spese mediche, la responsabilità civile e la garanzia per il bagaglio.

Con la polizza opzionale Peace of Mind+, i clienti possono accedere a una protezione ancora più ampia, che comprende la copertura annullamento all risk, la protezione contro i ritardi dei voli sia in partenza sia in arrivo, la copertura per infortuni, la tutela legale, l’assistenza ai familiari rimasti a casa, l’assistenza al veicolo e all’abitazione. La versione Peace of Mind Care, sempre opzionale, permette invece di incrementare il massimale delle spese mediche, offrendo tre livelli di copertura fino all’illimitato.

Compresa nell’offerta e a disposizione dei clienti anche Quick Assistance, la piattaforma per richiedere assistenza medica direttamente dal proprio smartphone. In caso di necessità, rispondendo a poche e semplici domande e geolocalizzando la propria posizione è possibile inviare una richiesta in tempo reale, utilizzando la connessione wifi senza costi aggiuntivi per essere ricontattati in pochi minuti dalla Centrale Operativa di Europ Assistance.

«Siamo felici di annunciare la collaborazione con Naar – afferma Erika Delmastro, dal 1° gennaio nuova chief commercial officer di Europ Assistance Italia – Questo accordo riflette il nostro continuo impegno per accompagnare l’evoluzione del mercato con soluzioni sempre più innovative e personalizzate che proteggono i viaggiatori da qualsiasi tipo di imprevisto».

Luca Battifora, general manager di Naar, conferma: «Insieme al nostro broker, Borghini & Cossa, che da anni ci assiste in tutto ciò che riguarda il comparto assicurativo, cercavamo un partner in grado di modellare un prodotto sulle nostre esigenze, con standard qualitativi elevati, capacità di contemplare ogni variabile a cui un viaggio Bespoke è soggetto, e di caratura europea, per garantirci uniformità nei differenti mercati dove Naar Bespoke Travel è presente, quindi oltre all’Italia la Francia, il Belgio, l’Olanda e il Lussemburgo. A breve anche in Germania».

«Europ Assistance ha risposto in modo eccellente alle nostre aspettative, dimostrando fin dai primi passi sintonia, competenza e capacità di comprendere le nostre esigenze: giungere a un accordo è stato relativamente semplice per la reciproca visione del mercato e affinità di approccio verso il cliente», conclude Battifora.