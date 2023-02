Astoi, in fiera c’è l’info point Adv Overview

A colmare le lacune di Infotrav, il fumoso portale delle agenzie di viaggi che fa capo al ministero del Turismo, ci pensa anche Astoi Confindustria Viaggi con il suo Adv Overview: un database che punta a essere la “bussola della distribuzione” per i tour operator associati.

Come funziona? L’adv deve iscriversi nell’area-agenzie.astoi.com/signup e caricare autorizzazione amministrativa, polizza Rc e copertura per fallimento e insolvenza. Questi documenti, tutti obbligatori, vengono sottoposti a verifica. Se corretti, l’agenzia ottiene lo status di Compliant, che dovrà essere rinnovato nel tempo. Facoltativa la compilazione delle altre voci, come l’adesione a network e associazioni.

Per favorire la comprensione della piattaforma, al Villaggio Astoi – in Bit e alla Bmt – è stato previsto l’info point Adv Overview, mentre sono stati organizzati a febbraio una serie di webinar sul tema in collaborazione con i network Welcome, Uvet, Blunet e Gattinoni.

Un primo passo che prevede, in futuro, anche il coinvolgimento di altre realtà tra player della distribuzione e associazioni. Da parte loro, i t.o. aderenti al progetto – che hanno conferito mandato ad Astoi per raccogliere informazioni sul possesso dei requisiti per svolgere l’attività di agenzia – hanno provveduto e provvederanno a inserire nei contratti la clausola che prevede la corretta iscrizione ad Adv Overview.