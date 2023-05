Atmosphere Core, rebranding ed espansione per Atmosphere Hotels&Resorts

Da Atmosphere Hotels&Resorts ad Atmosphere Core. Assume una nuova identità il brand del gruppo alberghiero, che dopo le Maldive mira ad espandersi su nuove destinazioni a cominciare dall’Asia Meridionale.

Nato nel 2013, Atmosphere Core attualmente gestisce otto resort alle Maldive, suddivisi in tre sotto brand (The Ozen Collection, Colours of Oblu e Atmosphere Hotels&Resorts) ed è destinata ad allargare il suo orizzonte in India, Sri Lanka, Nepal e Bhutan, con la prossima apertura prevista a fine 2023. Ogni resort presenta una propria identità che si esprime attraverso un design distintivo, paesaggi marini naturali diversi e un’offerta di servizio e tipologia di cucina differenti.

“Joy Of Giving”, la filosofia cui si ispira il brand, parte dal presupposto di voler offrire una vacanza personalizzata e all inclusive. Atmosphere Core si distingue per la sua capacità di offrire un’esperienza di vacanza con servizi personalizzati, cibo di alta qualità e una vasta gamma di attività. Ogni resort è progettato per offrire il massimo comfort e lusso, con personale altamente qualificato e attento alle esigenze dei clienti.

Una delle principali caratteristiche del gruppo è l’attenzione alla sostenibilità e alla conservazione dell’ambiente. Ogni resort è progettato per avere un impatto minimo sull’ambiente circostante e per offrire servizi e prodotti ecologici. Inoltre, il brand ha avviato diversi progetti per la conservazione della fauna e della flora locali, come la coltivazione di coralli e la protezione delle tartarughe marine.

Ogni struttura offre poi una vasta gamma di attività per soddisfare ogni gusto, come sport acquatici, escursioni e intrattenimento. Inoltre è progettata per offrire uno spazio tranquillo e rilassante, con zone dedicate alla meditazione, alla yoga e al benessere fisico e mentale.