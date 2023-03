Autentico Hotels: «Lusso personalizzato in strutture dalla forte identità»

Lusso personalizzato in strutture dalla forte personalità e identità. È l’identikit dei clienti di Autentico Hotels, che offre i suoi servizi a dimore legate alla peculiarità del territorio italiano. Obiettivo numero uno: aiutare le strutture indipendenti a restare competitive sul mercato, come ha spiegato alla Bit di Milano Mario Cardone, business development & co-founder: «Autentico hospitality ha due brand: Autentico Hotels e Prestigio Collection. Autentico Hotels lavora esclusivamente con alberghi a 5 Stelle: la conditio sine qua non è la proprietà familiare. Tanto è vero che le famiglie diventano lo strumento per raccontare l’unicità di queste strutture. Ogni storia è unica e ogni famiglia contribuisce a dare un’identità all’hotel: infatti sono 16 strutture una diversa dall’altra, che rappresentano il territorio. Due anni fa invece abbiamo lanciato Prestigio Collection, che attualmente conta una quindicina di strutture. È un progetto più trasversale, perché accoglie hotel a 4 e 5 Stelle, ma anche ville, appartamenti di pregio, sempre in Italia».

Qual è la vostra mission?

«Il nostro lavoro si svolge prevalentemente sui mercati esteri, dove incontriamo ogni anno circa 1.000 tra agenzie di viaggi e tour operator del lusso in 25 Paesi. Il nostro scopo è proporre è un modello con cui riuscire a competere con i grandi gruppi internazionali dal punto di vista della promozione commerciale. Sappiamo che questo è molto importante nell’alto di gamma, perché è un mercato che vale un quarto del fatturato».

Il 2023 è indicato da tutti come l’anno definitivo della rinascita dopo la pandemia: avete già fatto una previsione?

«Nell’alto di gamma, l’anno di riferimento è stato il 2022, un anno record, superiore al 2019, grazie ad alcuni fattori: il grande ritorno degli americani con il dollaro forte, una voglia di tornare a viaggiare che ha interessato tutti i Paesi e questo ha fatto sì che l’Europa tornasse ai livelli pre Covid con un anno d’anticipo rispetto alle previsioni. Le premesse per il 2023 sono buone. Attualmente le prenotazioni sono in linea con il 2022, per cui c’è grande ottimismo. Ci aspettiamo un ritorno di tutto il sud est asiatico, che dovrebbe nuovamente esprimere numeri importanti da un punto di vista di flussi nell’alto di gamma verso l’Italia. Inoltre, i timori legati all’inflazione/recessione si stanno diradando».

Resta sempre l’impasse legato alla guerra russo-ucraina.

«Ovviamente il mercato russo è ancora fermo e probabilmente resterà così anche quest’anno. Auspichiamo un ritorno dei russi al più presto, perché è un segmento importante nell’alto di gamma».

Cosa c’è all’orizzonte per Autentico Hotels?

«Negli ultimi 10 anni, le strutture a 5 stelle sono cresciute del 60%: nel 2013 c’erano 410 hotel, oggi ne abbiamo 652. Questo vuol dire che l’Italia è sempre più appetibile e continua ad attrarre investimenti: da un lato ci fa piacere e ci rende orgogliosi, dall’altro significa che oggi l’asticella si è alzata. Per cui noi proponiamo servizi a valore aggiunto per le strutture nostre clienti, dal revenue management al digital marketing, due leve fondamentali unitamente alla promozione commerciale per avere una strategia di successo».