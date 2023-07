Avani Hotels & Resorts, nuove aperture a Milano e Madrid

Avani Hotels & Resorts debutta in Italia e Spagna. Il brand lifestyle di Minor Hotels ha annunciato l’apertura di Avani Palazzo Moscova a Milano e Avani Alonso Martínez a Madrid, dal carattere smart e contemporaneo che contraddistingue il brand stesso.

Pensati per i viaggiatori più giovani, Avani Alonso Martínez e Avani Palazzo Moscova sono in grado di soddisfare le richieste dei millennials, dei nomadi digitali e di tutti i viaggiatori leisure. Inoltre, i due hotel vantano la presenza di palestre AvaniFit all’avanguardia, perfette per gli amanti del benessere che desiderano mantenersi fit anche in vacanza, oltre a comode opzioni di ristorazione “grab-and-go” che soddisfano anche gli stili di vita più dinamici.

Avani Alonso Martínez è situato a pochi passi dall’iconica piazza centrale che porta il suo nome, il palazzo è un gioiello dell’architettura Liberty che risale al 1919. L’hotel, recentemente ristrutturato, riesce a combinare alla perfezione l’eleganza storica dell’edificio con un interior design fresco e contemporaneo.

Ogni dettaglio trae ispirazione dalla vibrante città di Madrid, un percorso tradizionale che conduce nelle 101 camere dell’hotel, che riflettono l’essenza della capitale spagnola grazie ad un arredamento che presenta elementi che ne celebrano il patrimonio. Inoltre, le testiere dei letti presentano disegni di gatti, animali simbolo della città, mentre i dipinti in stile vintage raffigurano feste locali come San Isidro. Anche la breakfast area è frutto della ristrutturazione dell’edificio e offre un’esperienza unica ai viaggiatori, grazie a The Pantry, ristorante smart con una selezione di caffè, pasticcini, insalate e panini.

Avani Palazzo Moscova è un’espressione del neoclassicismo milanese tra grattacieli e movida. Sorge tra i due vivaci quartieri di Porta Nuova, celebre per i suoi grattacieli futuristici, e Corso Como, rinomato per la sua vita notturna. L’edificio un tempo ospitava la prima stazione ferroviaria della città ed emana un fascino senza tempo. Uno charme che si respira nelle 65 camere e suite, ma anche in tutti gli spazi dell’hotel, creato per offrire un’oasi di comfort e tranquillità nel centro della città.

Ogni camera e suite di Avani Palazzo Moscova garantisce la massima comodità e un’esperienza unica per i viaggiatori più esigenti. Insieme a The Pantry e alla palestra AvaniFit, Avani Palazzo Moscova ospita anche la spa AmaTi, situata all’interno degli affascinanti sotterranei dell’ex stazione ferroviaria. Qui gli ospiti possono immergersi in un mondo di pace e benessere e regalarsi trattamenti personalizzati perfetti per rilassarsi, come la sauna, l’hammam o la vasca idromassaggio. Soggiornando qui si potrà vivere un viaggio gastronomico nel ristorante di pesce Forte.

Proposte una serie di esperienze autentiche agli ospiti, dalle lezioni di pasta con uno chef locale, a un tour della città a bordo di una Fiat 500 del 1971. Per gli amanti della moda, inoltre, è possibile organizzare un tour privato di shopping, per garantire un’esperienza personalizzata, e un servizio fotografico ispirato a Instagram che cattura l’essenza del centro storico della città.

Le nuove aperture di Madrid e Milano segnano l’espansione del brand lifestyle di Minor Hotels nel mercato europeo, ma non sono le uniche: infatti, altre strutture verranno lanciate l’anno prossimo in altre città chiave di Italia, Germania e Olanda. Inoltre, Avani farà il suo ingresso in Sud e Centro America nel corso del 2024 con i prossimi hotel in Colombia e Messico.