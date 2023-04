Aviazione green: Boeing partner di sette progetti europei

Ci sarà anche Boeing a collaborare con le principali compagnie aeree europee nell’ambito di sette nuovi progetti di ricerca Sesar 3 Joint Undertaking volti a rendere lo spazio aereo europeo più sicuro, sostenibile, gestito in modo più efficiente e integrato per tutti gli utenti.

Nell’annunciare questa partnership all’insegna della sostenibilità, Liam Benham, presidente di Boeing per l’Ue, la Nato e gli Affari governativi per l’Europa ha sottolineato: «In qualità di orgoglioso membro fondatore del Sesar 3 Joint Undertaking e sostenitore di questa iniziativa sin dagli esordi, siamo lieti di collaborare con l’Unione europea, Eurocontrol, Airbus, Collins Aerospace ed Enaire su un progetto che andrà a vantaggio dell’intera catena del valore dell’aviazione che è sempre stata un motore del progresso tecnologico ed economico. E crediamo fermamente che questa iniziativa comune, come le due precedenti, porterà sul tavolo soluzioni mature e avrà un impatto positivo sul nostro settore».

E José Enrique Román, vicepresidente global technology di Boeing Research & Technology, ha aggiunto: «Siamo entusiasti di applicare il nostro know how, la nostra esperienza e la nostra innovazione a questi sette progetti per realizzare il Digital European Sky. Il coinvolgimento di Boeing è un esempio tangibile del nostro impegno a lavorare con i migliori e i più brillanti d’Europa e a costruire solide partnership».

In particolare Boeing contribuirà all’ambizioso programma di ricerca e innovazione Digital European Sky per rendere la gestione dell’aviazione e del traffico aereo in Europa più intelligente e sostenibile. Il coinvolgimento dell’azienda in questi progetti contribuirà, inoltre, a integrare meglio le operazioni di velivoli autonomi e vertiporti nello spazio aereo attraverso nuove strategie, procedure e tecnologie di intelligenza artificiale.