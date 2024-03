Aviazione, servono investimenti in risorse umane e tecnologìa

L’impatto delle tecnologie avanzate e il cambiamento delle aspettative dei consumatori. Ma anche una maggior collaborazione per promuovere sviluppi sostenibili nel settore dell’aviazione. Sono i temi che hanno dominato le discussioni dell’edizione 2024 dell’Arab Aviation Summit (Aas), presso l’Al Hamra International Exhibition & Conference Centre di Ras Al Khaimah.

Concentrandosi su un ampio range di argomenti di grande importanza per il settore, l’evento leader della regione nel campo dell’aviazione e del turismo ha anche evidenziato le pressioni derivanti dalla carenza di parti di ricambio e da ritardi nelle consegne, nonché la continua resilienza dell’industria aeronautica che sta guidando la ripresa e la crescita del comparto.

L’undicesima edizione del congresso annuale, che ha avuto come tema “Exploring the Future of Travel“, ha riunito i principali professionisti del settore per due giorni di incontri, conferenze ed eventi di networking, per condividere le sfide e le opportunità del mercato mediorientale dell’aviazione, uno di quelli in più rapida crescita al mondo.

Gli incontri hanno analizzato la crescita sostenibile del settore sullo sfondo delle attuali sfide macroeconomiche e geopolitiche. Il ruolo del Sustainable Aviation Fuel (Saf) nella transizione dell’aviazione verso un futuro più green è stato un pilastro fondamentale durante il summit, in cui gli esperti hanno discusso gli approcci più pratici che gli operatori possono adottare per raggiungere gli obiettivi di zero emissioni entro il 2050. Gli esponenti del settore hanno anche sottolineato la crescente carenza di competenze nell’industria e le sue implicazioni per le parti interessate, in un momento in cui la domanda di viaggi è in aumento.

L’Arab Aviation Summit ha approfondito anche le innovazioni emergenti e le tecnologie dirompenti che stanno trasformando l’industria dell’aviazione e ha mostrato le opportunità di abbracciare la mobilità aerea avanzata per costruire esperienze turistiche uniche nella regione Mena. Il ruolo leader delle compagnie aeree mediorientali nel definire le tendenze globali e nel plasmare i comportamenti di viaggio dei consumatori è stato messo in evidenza dagli esperti presenti.

Registrando il suo miglior anno turistico di sempre con 1,22 milioni di visitatori e un significativo aumento del 24% di arrivi internazionali nel 2023, Ras Al Khaimah è destinata a diventare una destinazione del futuro, come ha sottolineato Raki Phillips, chief executive officer, Ras Al Khaimah tourism development authority. I continui investimenti dell’emirato nel rafforzamento della connettività aerea, nel potenziamento delle infrastrutture turistiche e nello sviluppo di un ecosistema improntato alla sostenibilità, contribuiscono a consolidare il suo status di destinazione a più rapida crescita nella regione.

Con l’aumento della domanda di viaggi senza frontiere, il visto turistico unificato per i Paesi del Ccg cambierà le carte in tavola, consentendo a un maggior numero di individui e famiglie di fare esperienze di viaggio diverse all’interno dell’emirato.

Adel Ali, chief executive officer di Air Arabia, ha sottolineato il ruolo critico dell’industria dell’aviazione e del turismo, che contribuisce in modo decisivo al Pil delle nazioni ed è il maggior produttore mondiale di opportunità lavorative. Ha inoltre osservato che, mentre i modelli di business e le tecnologie dirompenti rimodellano le aspettative future e trasformano le esperienze dei consumatori portando a un aumento della produttività e dell’efficienza, è altrettanto importante colmare le attuali carenze di competenze nel settore.

Abdul Wahab Teffaha, secretary general Arab air carriers organization, ha ricordato che le sfide della catena di approvvigionamento persistono, mentre l’inflazione e le condizioni economiche globali limitano ulteriormente la libera crescita del settore. E l’adozione della digitalizzazione in tutti i punti di contatto del viaggio sarà fondamentale per colmare le lacune tecnologiche del settore.