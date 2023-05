Azemar e Sun Siyam Resorts portano le Maldive alle adv del Torinese

A Moncalieri è avvenuta la quarta tappa del roadshow organizzato da Azemar, tour operator specialista sull’Oceano Indiano, in collaborazione con Sun Siyam Resorts. L’appuntamento è stato organizzato giovedì 4 maggio presso il celebre ristorante piemontese “La Maison Delfino”.

Per il secondo anno consecutivo, dunque, Azemar e Sun Siyam Resorts si presentano insieme alle agenzie di viaggi per illustrare le strutture del gruppo alberghiero al 100% di proprietà maldiviana e le proposte dell’operatore. Gli agenti presenti hanno così potuto apprezzare le caratteristiche dei resorts, tra cui le location nei quali si trovano le strutture su isole particolarmente belle, l’ampia varietà di servizi e l’offerta culinaria che si può gustare nei diversi ristoranti con specialità di tutto il mondo.

Molta curiosità ha riscosso l’ultimo nato della catena alberghiera, Siyam World, nell’atollo di Noonu, che si distingue per le tante attività sportive, alcune inedite per le Maldive, come Seabreacher, la moto d’acqua semi-sommergibile, la prima e-bike d’acqua e l’ultimo arrivato, Cudajet, che consente di nuotare sott’acqua come un pesce e senza fatica.

Alla serata erano presenti: Patrizia Di Patrizio, responsabile in Italia del gruppo Sun Siyam, Loris Giusti, key account Azemar, Monica Micheli , product manager Azemar) e Federico Calò, area sales Azemar Piemonte, Liguria e Valle d’Aosta.

