Azemar presenta Bawe Island (Zanzibar) alle agenzie torinesi

In mostra c’era il nuovo gioiello Bawe Island, in apertura a giugno 2024 a Zanzibar. Per questo il 18 aprile Azemar ha organizzato una serata esclusiva nel cuore di Torino, al Ristorante Opera, per presentare la struttura alle agenzie di viaggi.

Bawe Island è il settimo resort by “The Cocoon Collection”, 5 luxury, con il concept “One Island One Resort”, situato a soli 15 minuti di trasferimento in barca da Stone Town. Sarà il primo resort a Zanzibar che consentirà agli ospiti la massima privacy ed esclusività e offrirà un concetto di vacanza maldiviana con attrazioni meravigliose: la visita al “Freddy Mercury museum”, l’escursione alla foresta di Jozani, la visita a Stone Town e i safari in Tanzania.

Cinque i ristoranti a disposizione, attraverso il “Dine around’ concept”, in modo da provare varie opzioni culinarie di altissimo livello, con serate a tema attorno alla piscina o sulla spiaggia e presenza tutte le sere di live band e dj set.

Sistemazioni in one, two, three bedroom, giardino e piscina, servizio di maggiordomo privato in tutte le camere, con chef a disposizione degli ospiti nelle 5 ville.

Per Azemar erano presenti Alessandro Azzola (managing director Azemar e The Cocoon Collection), Loris Giusti (key account Azemar) e Federico Calò (area sales Azemar Piemonte, Liguria e Valle D’Aosta).

Queste le agenzie di viaggi: Elisabetta (Interasse Viaggi, Torino), Gabriella (Cercavacanze, Torino), Erika (Lumiere Viaggi, Torino), Fabrizio (Just Book, Torino), Paolo (Smiling Sun Travel, Torino), Luca (Ciao Viaggi, Chivasso), Maria Grazia (Farfalla Viaggi, Torino), Linda (Almagestum Viaggi, Torino), Giovanni (Saili Viaggi, Torino), Federica (Pianeta Gaia, Torino), Barbara (La Fionda Viaggi, Torino), Andrea (Gabry e Max, Chieri), Valentina (Melaspasso Viaggi, Collegno), Silvia (Silchy Viaggi, Leinì), Stefania (Bluvacanze “Le Gru”, Torino), Filomena (Bluvacanze, Collegno), Ilaria (Yeg Viaggi, Torino), Tiziana (Gattinoni Sede, Torino), Elena (Salmenta Travel, Torino), Luca (Travel Quick, Torino), Claudia (Viaggi Chiara, Torino), Tiziana (Cta Travels, Torino), Ornella (Wanderlust Viaggi, Rivoli).