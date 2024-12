Bagaglio a mano, anche Air Canada entra nel “club” del costo extra

Air Canada sale sul carro delle compagnie che hanno deciso di far pagare al viaggiatore ogni servizio considerato “extra” per il volo, da aggiungere al prezzo base del biglietto.

Il vettore ha annunciato, che a partire dal 3 gennaio, inizierà a far pagare i bagagli a mano più grandi ai passeggeri che scelgono la tariffa più bassa per le rotte del Nord America. Quindi, i clienti che si presenteranno al gate d’imbarco con oggetti a mano non idonei dovranno registrarli al costo di 65 dollari ciascuno.

La compagnia ha specificato che gli ausili per la mobilità, i dispositivi medici e i passeggini per bambini sono esenti dalle spese di bagaglio a mano. Inoltre, i membri di status Star Alliance Gold e i titolari di carta di credito premium Aeroplan continueranno ad avere diritto a un bagaglio a mano e continueranno a usufruire di altri vantaggi.

La tariffa basic riveduta continuerà a includere l’assegnazione gratuita del posto al check-in per i clienti che non hanno pagato per selezionarlo in anticipo. Tuttavia, a partire dal 21 gennaio 2025, i clienti che viaggiano con la tariffa basic e che desiderano cambiare il proprio posto rispetto a quello generato automaticamente al check-in, dovranno pagare in base.

Con il nuovo regolamento, i clienti della tariffa comfort, che acquisteranno i loro biglietti a partire dal 3 gennaio 2025, avranno diritto a imbarcare due bagagli gratuiti: attualmente la tariffa ne consente solo uno. I passeggeri dovranno però pagare per gli articoli più grandi, come i rollerboard, i borsoni o gli zaini di grandi dimensioni: 35 dollari per il primo bagaglio extra e 50 per il secondo.

Tutti i viaggiatori possono comunque portare con loro un piccolo oggetto personale, che possa essere collocato sotto il sedile, come una borsa o un laptop.

La decisione del vettore canadese segue quella di United Airlines che ha già implementato una politica simile, richiedendo ai passeggeri della classe economica di base di pagare almeno 35 dollari per il bagaglio a mano.

Immediata la reazione del ministro dei Trasporti canadese, Anita Anand – il dicastero ha sostenuto economicamente la compagnia durante la pandemia – che ha espresso forti dubbi riguardo alla scelta del vettore: «Diciamo che oggi non sono molto contenta di quello che ho sentito da Air Canada. Penso che debbano dare un’occhiata alle persone a cui si rivolgono con queste tariffe eccessive. Non è accettabile».Per questo ha deciso di convocare tutte le compagnie aeree.

Secca la riposta del vettore, che ha dichiarato di aver preso solo una decisione commerciale per seguire i concorrenti che già applicano politiche simili.

Il tema delle ancillary si fa dunque sempre più delicato, sia per le autorità governative in generale, sia per le compagnie che ne fanno fonte di entrate importanti e le decisioni prese finora per trovare un punto di accordo non hanno direzioni univoche.

Per quanto riguarda l’Europa, se da un lato c’è la Spagna, che ha inflitto una maxi multa multa di 150 milioni, per i costi extra considerati non applicabili, alle low cost Ryanair, Vueling, easyjet, Norwegian e Volotea, dall’altra la Iata ha recentemente bocciato proprio la decisione del governo iberico di procedere eliminando le tariffe per i costi extra. Di fatto, spiega la Iata, in questo modo si elimina la libertà di scelta del consumatore, specie di quelli con budget minori, e penalizza il rapporto qualità-prezzo.