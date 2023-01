Bank of America entra nel capitale di eDreams Odigeo

C’è un nuovo ingresso nel capitale dell’agenzia di viaggi online eDreams Odigeo: si tratta di Bank of America, che stando ai registri della Commissione Nazionale del Mercato dei Valori (Cnmv), avrebbe rilevato nella una quota pari al 6,64%.

Così come riportato dal quotidiano online spagnolo Hosteltur, a dicembre 2022 il fondo Ardian ha venduto la sua partecipazione nella società. La quota di Ardian era del 15,6%. L’ingresso di Bank of America in eDreams arriva dopo l’acquisizione delle quote di Morgan Stanley e Barclays, rispettivamente per il 10,03 e il 6,52%.

Il 6,64% in possesso di Bank of America si divide così: 2,56% di diritti di voto legati alle azioni; 4,07% di diritti di voto legati agli strumenti finanziari.