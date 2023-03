Baobab punta sull’Egitto Classico con Nilo e Cairo

L’Egitto Classico entra nella programmazione di Baobab con la combo crociera sul Nilo e il tour a Il Cairo. L’operazione è stata realizzata in collaborazione con Air Cairo e dispone di appositi cataloghi monografici dedicati, disponibili sia on line, sia in versione cartacea, sia attraverso il roadshow con il quale il Gruppo Th sta presentando le novità di prodotto estive dei suoi brand in tutta Italia, partito il 27 febbraio e che si chiuderà il 14 marzo.

Partenze a cominciare dal 3 aprile da Milano e Roma; a maggio si aggiunge Catania. L’offerta è già disponibile sul b2b di Baobab nell’area charter, per rispondere ai flussi di prenotazione in sensibile crescita per questa meta.

La navigazione sul Nilo consente di scoprire le bellezze dell’antico Egitto, spostandosi a bordo di una moderna motonave 5 stelle. In pochi giorni sarà possibile apprezzare le principali attrazioni culturali e archeologiche: sulla riva est del Nilo sarà possibile esplorare il mondo dei vivi, con i Templi di Luxor, Karnak, Edfu e Kom Ombo. Sulla riva ovest invece si dischiuderanno i segreti del Regno dei Morti: passeggiando nella Valle dei Re, fermandosi ad ammirare i Colossi di Memnon e il Tempio di Hatshepsut.

A fine crociera sarà possibile visitare anche l’imponente diga di Aswan e chi volesse potrà spostarsi ad Abu Simbel a visitare anche i templi di Ramses II e Nefertari.

Dopo si proseguirà in volo per Il Cairo. Sarà possibile esplorare l’appena rinnovato Museo Egizio e le Piramidi di Giza per poi balzare in avanti di millenni, passeggiando per il coloratissimo Khan el Khalili e visitando la Moschea di Mohamed Ali.

«Siamo lieti di poter inserire nella nostra offerta una tra le più affascinanti proposte dedicate all’Egitto Classico – dichiara Alessandro Gandola, direttore della business unit Baobab – Sulla nostra piattaforma b2b siamo in grado di offrire con pochi clic un pacchetto 5 stelle lusso a prezzi fissi, garantiti e molto competitivi, comprensivo di volo andata e ritorno dall’Italia, ma soprattutto anche del volo interno da Aswan al Cairo, oltre a tutti i servizi a terra e le visite con esperte guide locali parlanti italiano, sia durante la navigazione sul Nilo che al Cairo».