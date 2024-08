Barcellona regina dell’estate: parola di eDreams

Barcellona la prima scelta, Pantelleria in crescita. eDreams, tra le principali agenzie di viaggi online in Europa, svela le destinazioni preferite dai viaggiatori italiani e dagli stranieri che fanno le valigie per agosto per le più classiche ferie. I dati sono relativi alle prenotazioni effettuate dal primo gennaio 2024 al 23 luglio 2024 per viaggiare dal 01 agosto al 31 agosto 2024.

I connazionali in partenza questo mese sono in crescita rispetto all’estate 2023, del 4%. Tra le mete predilette al primo posto si trova la Spagna (21%), mentre il 18% decide di restare nel Belpaese; a completare la classifica delle destinazioni più popolari Grecia (13%), Albania (5%) e Francia (5%). Guardando alle singole località, Barcellona conquista il primo posto nel cuore degli italiani per prenotazioni per le ferie di agosto, seguita da Tirana e Olbia. A segnare la crescita più significativa è Pantelleria, che registra un +230% rispetto al 2023.

I viaggiatori stranieri che hanno scelto l’Italia per le loro vacanze di agosto sono soprattutto europei, provenienti dalla Francia (28%), dalla Spagna (21%), dalla Germania (18%), dal Regno Unito (6%) e dalla Svizzera (4%). Per un break agostano nel Belpaese tendono a prediligere le città d’arte come Roma, Milano e Napoli, che conquistano i primi posti della classifica per prenotazioni, mentre a registrare una crescita maggiore sono Palermo (+23%), Firenze (+16%) e Genova (+15%).

Guardando alla durata dei soggiorni, sia i viaggiatori italiani sia quelli stranieri predilogono per agosto vacanze comprese tra 7 e 13 giorni (39% degli italiani e 37% degli stranieri). Riscuotono successo anche i viaggi più brevi, con il 20% degli italiani pronto a partire per 5/6 giorni e il 22% che si sposterà da casa per 3/4 giorni. Per quanto riguarda gli stranieri, il 27% è disposto a partire per 3/4 giorni, mentre il 19% predilige soggiorni superiori ai 4 giorni ma inferiori a una settimana.