Barceló Hotel Group apre in Polonia il Warsaw Powiśle

Barceló Group ha annunciato l’apertura a giugno dell’hotel quattro stelle Barceló Warsaw Powiśle, una nuova struttura di design con 151 camere, nel centro di Varsavia, capitale della Polonia.

La ex centrale elettrica Elektrownia Powiśle, che ha fornito energia alla città per quasi 100 anni, oggi è stata trasformata in un centro commerciale con oltre 70 ristoranti, negozi e saloni di bellezza, e qui è stato costruito Barceló Warsaw Powiśle, caratterizzato da un design industriale che offre agli ospiti un’esperienza particolare nel quartiere più giovane e culturale di Varsavia.

Con questa nuova apertura, la catena alberghiera conferma il proprio impegno di sviluppo verso l’Europa orientale; attualmente Barceló Hotel Group gestisce sette hotel tra Bulgaria, Ungheria, Polonia e Repubblica Ceca e quest’estate è prevista l’inaugurazione di una nuova struttura nella capitale della Slovenia, Lubiana.

Dopo essere stato devastata durante la Seconda Guerra Mondiale, il progetto di ricostruzione del centro storico di Varsavia è stato riconosciuto dall’Unesco come Patrimonio dell’Umanità nel 1980. L’hotel dispone di un ristorante dove si possono gustare piatti ispirati alle ricette locali, così come di una palestra completamente attrezzata e di diverse sale riunioni a pianta aperta per organizzare qualsiasi tipo di evento.