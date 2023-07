Barceló Hotel Group apre una nuova struttura a Cartagena

Barceló Hotel Group annuncia l’apertura di una nuova struttura. Si tratta dell’Occidental Mar Menor, un hotel 4 stelle dal design particolare, situato sulle rive del Mar Menor, nel comune murciano di Los Urrutias, a Cartagena. Già noto come “La Perla de Levante” il nuovo Occidental Mar Menor ha 148 camere, dotate di una terrazza con vista mare. L’hotel dispone, inoltre, di un solarium e tre piscine all’aperto, tre campi da tennis e una palestra. La gastronomia si basa sulla cucina del territorio.

A Murcia, dove Barceló Hotel Group gestisce dal 2017 l’hotel Barceló Murcia 7 Coronas, la catena alberghiera segue ora gli hotel Occidental Murcia Agalia e Allegro Murcia Azarbe, dopo un lavoro di ristrutturazione, e nel 2025 prevede di riaprire l’hotel Arco de San Juan, che sarà trasformato in un 5 stelle.

Anche questa nuova apertura rientra in un progetto di espansione di Barceló Hotel Group in Europa. Recentemente anche TripAdvisor ha inserito 117 hotel di Barceló Hotel Group tra i migliori al mondo. La presenza di Barceló Hotel Group ai recenti Travellers’ Choice 2023 è infatti aumentata del 16% rispetto all’edizione dello scorso anno.

Quattro strutture di Barceló Hotel Group sono entrate a far parte della prestigiosa lista Travellers’ Choice “Best of the best“, ovvero l’esclusiva selezione dei migliori hotel al mondo: due resort Barceló a Tenerife: il Royal Hideaway Corales Suites, classificato al 4° posto nella classifica degli Hotel di Lusso in Spagna e al 3° posto tra i Migliori Hotel in Spagna; e il Royal Hideaway Corales Beach, classificato al 18° posto tra i Migliori Hotel di Lusso in Spagna e al 20° tra i Migliori Hotel, sempre in Spagna.