Barceló Responsible, la nuova era green inizia a Tenerife

Parola d’ordine sostenibilità per Barceló Hotel Group, con più di 270 hotel di città e vacanza a 4 e 5 stelle distribuiti in 24 Paesi, impegnata nel ridurre l’impronta di carbonio con lo sviluppo di diversi progetti per un turismo più consapevole e responsabile.

La strategia globale di sostenibilità che Barceló adotta da oltre vent’anni si chiama Barceló Responsible: ovvero, promuovere misure trasversali con un impatto positivo non solo sull’ambiente ma anche sulla società e sull’economia locale. La strategia è allineata agli obiettivi di sviluppo sostenibile delle Nazioni Unite.

Come testimonianza dell’impegno del Gruppo per la sostenibilità, alla catena è stato conferito il riconoscimento ai Re Think Hotel Awards, nella categoria Tsmedia per il contributo rivolto a un cambiamento di modello alberghiero che fornisca soluzioni basate su criteri di sostenibilità.

All’interno del Gruppo i migliori esempi di strutture attente alla sostenibilità sono Barceló La Bobadilla, Barceló Conil Playa e Barceló Tenerife.